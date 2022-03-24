智晶去年EPS 4.47元創近四年高 擬配4.5元股利

PMOLED 廠智晶 (5245-TW) 今 (24) 日公布去年財報，在醫療、工控等高值化布局發酵下，去年第四季、全年皆三率三升，累計去年稅後純益達 1.97 億元，年增 121%，每股純益 4.47 元，攀上近四年高點，董事會也決議去年盈餘配發，每股擬配 4.5 元股利，以今日收盤價 75 元計算，殖利率約 6%。

智晶去年第四季營收達 3.83 億元，季增 5.76%、年增 10.46%，毛利率達 37.48%，季增 0.22 個百分點、年增 8.41 個百分點，營益率 19.3%，季增 1.5 個百分點、年增 8.69 個百分點，稅後純益 6083.8 萬元，季增 9.74%、年增 76.04%，淨利率 15.86%，季增 0.57 個百分點、年增 5.91 個百分點，每股純益 1.41 元。

累計智晶去年營收 14.53 億元、年增 7.9%，毛利率 34.76%、年增 10.14 個百分點，營益率 16.13%、年增 8.95 個百分點，稅後純益 1.97 億元，年增 121%，淨利率 13.61%，年增 6.96 個百分點，每股純益達 4.47 元。

智晶近年也積極布局 AR/VR 領域市場，其中，去年自行投入開發製造的 VR 運動眼鏡，已與運動產品代理商客戶達成合作協議，預計最快本季底可望推出，可望進一步搶攻元宇宙商機。

另一方面，智晶今日也決議今年度股東會將在 6 月 27 日召開。