智晶產能維持滿載 下半年推智能眼鏡攻運動AR市場

PMOLED 廠智晶 (5245-TW) 今 (29) 日召開法說會，展望未來，智晶指出，短期受疫情波動，確實影響部分物料調度、運貨交期遞延，但影響有限且可控，目前工廠產線維持滿載，近年也強化準系統、系統領域布局，預計最快第三季旗下自行車智能眼鏡產品將正式上市。

智晶總經理李湘耘表示，近期疫情確實對出貨、物料調度有一定影響，現階段運貨交期稍有遞延，不過廠區產線訂單仍維持滿載，加上去年已針對供應鏈狀況提前備料，今年訂單將可順利交貨，後續也將密切關注俄烏等國際情勢，動態調整營運。

智晶近年深化布局 PMOLED 應用市場，鎖定智能家居、工控儀器、網通產品、醫療、車用、消費性電子等六大領域，同時為拓展準系統、系統領域，也開發透明顯示器、觸控顯示器、微型顯示器等新型 OLED 產品，相關效益可望逐步反映在營運上。

法人關心微型顯示器在元宇宙、AR 上應用，智晶研發製造副總經理蔡永誠表示，智晶將從三方向切入，包含提供客製化微型 OLED 面板、提供客戶光學配件的半成品進行設計，或是自行製作終端應用產品，目前已有兩款智能蛙鏡配合客戶出貨，預計下半年自行車智能眼鏡也將正式上市，搶攻運動 AR 商機。

另一方面，由於智晶部分客戶、供應商位在中國，先前也受疫情停工檢疫，是否連帶影響營運，智晶表示，確實有部分客戶、供應商因為疫情停工，但智晶採取動態調節方式因應，評估對整體營收影響有限。

智晶去年在醫療、工控等高值化布局發酵，加上整體營運效率、產品組合優化下，全年三率三升，累計去年稅後純益達 1.97 億元、年增 121%，每股純益 4.47 元，攀上近四年高點，也擬配發每股 4.5 元股利，以今日收盤價 78 元計算，殖利率約 5.62%。