錸寶加速能源布局 切入AFC領域直攻台電

近期台灣電網頻傳事故，引起各大企業更加重視能源、儲能裝置準備，PMOLED 廠錸寶 (8104-TW) 近年積極切入能源領域，包含電池模組、UPS (不斷電系統) 代工等，近期更加速腳步瞄準儲能自動頻率控制調頻服務 (AFC) 商機，預計本月底先完成 1MW 測試案場後，將進一步送件向台電申請，估今年裝置容量可達約 10-20MW。

錸寶表示，目前正在新竹既有廠區旁建置 1MW 的 AFC 測試案場，預期本月底前可望完工，後續待台電核可通過，將規劃進一步在廠區旁空地，再建置 10-20MW 的 AFC 案場裝置，也不排除協助其他廠商建置。

錸寶是錸德集團跨入能源領域的關鍵角色之一，陸續投資動力電池商漢穎科技、來穎科技、3C 電池模組商達振能源等，去年起取得金頂電池 (Duracell) 台灣總代理授權，其中，來穎今年在半導體不斷電系統、儲能自動頻率控制調頻服務等貢獻可望顯著成長。

據悉，AFC 是近年台電強力推廣的業務之一，到 2025 年預計總儲能電池設置裝置量將達 1000MW，除台電將自建 160MW 外，剩餘 840MW 則將透過電力交易平台輔助採購。

錸寶看好今年電池儲能業務將助推營運成長，能見度已達年底，至於 PMOLED 本業方面，首季受客戶缺料影響導致動能放緩，但根據客戶展望，4 月起可望逐步恢復拉貨動能。

錸寶旗下來穎也是電源系統大廠儲盈 (TRUEWIN) 主力供應商，而儲盈客戶涵蓋台積電 (2330-TW) 等國內半導體大廠，錸寶也順勢打入台積電供應鏈。