兩利空打亂股市 法人點名Q2一市場、一產業還有戲

通膨壓力與地緣政治干擾資本市場波動，法人認為，第 2 季股市仍難逃震盪整理，但預期戰爭對市場衝擊有望逐漸淡化，可望吸引資金回流，帶動風險性資產反彈，相對看好亞股市場，產業仍以科技業為主。

野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 表示，俄烏戰爭持續延燒，但投資人期待俄烏談判能達成共識，吸引部分資金回流，風險性資產自 3 月中旬出現反彈，也讓投資人緊繃的情緒暫時獲得紓解。

要注意的是，第二季仍有四大不確定因素，首先是俄烏戰爭，雖然俄烏會談持續進行中，但短期內要達成共識、結束戰爭並不容易；其次則是通膨，俄烏戰爭已造成相關商品價格飆漲，對居高不下的通膨形成壓力，因此通膨可否在第二季後降溫仍待觀察。

第三、留意企業與消費者信心是否會因為高通膨而下滑，目前美國消費者信心指數已經走跌，這是對於未來經濟成長的警訊；最後，仍需觀察聯準會後續的升息與緊縮政策。

但野村投信認為，由於長期經濟仍持續成長，股市仍是良好的投資標的，惟因不確定因素較多，屆時可能會出現景氣趨緩、企業獲利成長減緩的擔憂，股市的評價面可能出現下降的情形。

在投資策略部分，野村投信建議可從三個面向加以投資，包括：成長潛力佳的市場如美股、台股，產業面則是科技股，不過因市場波動度升高，建議趁回檔時進場。

第二、選擇央行貨幣政策相對寬鬆的區域作為戰術性配置，例如歐元區與日本；最後，相對跌深的市場像是中國股市與部分新興市場，也是可適度布局的標的。

保德信投信則看好中小型股，認為在獲利與營收兩大成長動能激勵下，有望領銜重返多頭軌道，且漲幅可望超越大型股。

PGIM 保德信全球中小基金經理人王翔慧指出，目前市場預估 2022 年中小型股不論在獲利與銷售成長幅度，都能跑贏大型股，其中小型股今年的獲利成長預期高達 16.2%，中型股也有望繳出 10.9% 的雙位數表現，比起大型股年增幅度僅 8.8%，相對具成長優勢。

但要注意的是，中小型股波動度大，在市場不確定因素干繞下，建議投資以全球的角度，除美國的中小型股外，也可搭配其他成熟市場和新興市場中小型股，適度分散風險，降低投資組合的波動度。