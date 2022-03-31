渣打：美元下半年面臨回檔壓力

聯準會升息、俄烏戰事等因素催化下，推升美元持續處於高檔，但渣打銀行認為，在四大壓力驅使下美元將面臨回檔壓力，包括：避險需求降溫、美國實質利差不再、美國經濟領先幅度縮小、歐元區和中國都增加刺激措施，促使資金流出美國。

渣打銀行認為，美元短線將呈現偏升格局，下半年開始則轉趨中性。

在非美貨幣部分，則呈現走勢分歧，渣打銀行相對看好商品貨幣與人民幣表現，歐元、英鎊、日圓則相對疲軟。

其中澳幣方面，澳洲商品出口帶動經常帳盈餘，且國內經濟復甦強勁，可能促使澳洲央行加快貨幣緊縮腳步，此外，中國政策轉向擴大刺激措施的情況也是利多因素。澳幣兌美元未來三個月有機會上看 0.76，並可能在年底前挑戰 0.80。

加幣方面，因加拿大強勁的經濟成長和就業數據、活躍的房地產市場和不斷上升的通膨，使得加拿大央行三月初啟動升息，加上油價上漲也支持加幣的表現，預計加幣在下半年有機會走升來到 1.23 兌 1 美元。

人民幣趁勢擴大國際影響力，隨著今年元旦「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP) 正式生效，以及國際貨幣基金組織 (IMF) 將在今年 7 月重估特別提款權 (SDR) 貨幣籃子，人民幣可能獲得更大的權重，預期美元兌人民幣第二季將保持在 6.3 到 6.4 區間格局，並有機會在 6 到 12 個月測試 6.25 價位。

