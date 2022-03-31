IMF：西方國家制裁俄國 恐削弱美元霸主地位

國際貨幣基金 (IMF) 第一副總裁 Gita Gopinath 表示，西方國家對俄羅斯的金融制裁，可能會削弱美元的主導地位，並導致國際貨幣體系更加分散。

俄羅斯在 2 月下旬入侵烏克蘭，隨後遭美國及盟國制裁，俄羅斯則聲稱這是一場特殊軍事行動，目的是推動烏克蘭非軍事化。

Gopinath 表示，即使在這種情況下，美元仍將是主要的全球貨幣，但可能出現小規模分裂。她說，部分國家已開始重新協商國際貿易使用的貨幣。

Gopinath 指出，俄烏戰爭也會刺激數位金融使用，包含加密貨幣、穩定幣和央行數位貨幣等。此外，在全球貿易中更多地使用其他貨幣，將使得各國央行持有的外匯存底進一步多元化。

Gopinath 表示，對俄羅斯的制裁並沒有預示美元作為全球主要儲備貨幣地位的消亡，俄烏戰爭將減緩全球經濟成長，但不會導致全球經濟衰退。

Gopinath 先前也曾表示，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突升級，可能會進一步推高許多國家的能源成本和大宗商品價格，因而使全球通膨率在更長時間內居高不下。

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾先前曾表示，烏克蘭戰爭可能促使中國加快腳步，在美元主導的國際支付體系外開發替代系統。鮑爾表示，中國研究準備貨幣地位的問題已經有一段時間，正在開發類似環球銀行金融電信協會（SWIFT）的國際支付系統。