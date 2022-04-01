企業減資狂潮 股民慘遭割韭菜 立委籲金管會嚴審拉高門檻

國巨 (2327-TW)、長榮(2603-TW)、友達(2409-TW) 等大型企業陸續宣布減資，光是今 (2022) 年第一季已有 17 家上市櫃公司提出現金減資計畫，尤其國巨更是 10 年以來第 4 次減資，有立委質疑小股民慘遭「割韭菜」，呼籲主管機關從嚴審核，並提高減資門檻，才能保障多數投資人權益。

根據公開資訊觀測站資料，今年光是第一季就已有 17 家上市櫃公司提出現金減資計畫。立委郭國文、沈發惠今 (1) 日舉行記者會表示，近期資本市場出現「減資」歪風，進入大減資時代，雖然說並非所有減資的企業背後都有套利意圖，但為了避免企業惡質操作，呼籲金管會應善用行政裁罰權，加強行政指導作為，讓減資回歸「中性」的本質。

今天適逢愚人節，郭國文表示，避免小股民變成愚人，提出以下三點訴求，希望政府可以檢討並精進：一、減資應是中立手段，目前減資案都需要經過證期局審核通過，可以透過行政裁量導正企業，讓減資回歸中立策略。二、目前僅有減資前後 1 年不能發行新股的提醒，應提高時間限制至 3 年，避免同一屆的董事會作出減資又增資的矛盾決策。三、減資案關乎所有股東，於股東會通過門檻應改為 2/3 出席，1/2 同意，比照修改章程的標準。

郭國文強調，國巨欺負小股東的行為惡名昭彰，現行規範又難以限制其他企業有樣學樣，甚至像長榮一次減資 6 成，明明一股賺 45.5 元，卻只配 18 塊錢；如果未來又透過私募或其他稀釋小股東股權的作為，郭國文擔憂恐造就出更多「股市冤魂」。

沈發惠表示，針對減資案的必要性與合理性，必須加以把關，不應讓中立的公司治理行為被惡意運用，造成市場波動並衝擊投資信心，甚至造成恐慌，讓金融投資秩序與市場活絡都受到影響，不利於維持資本市場的穩定。

對此，證期局官員表示，依照《公司法》規定，現金減資必須經過股東會通過，站在主管機關立場，要請公司說明減資的理由、對股東權益的影響；即使公司股東會通過，也必須向主管機關申報，「加強審查一直是我們 (證期局) 的重點」。

針對立委要求公司不能 3 年內「減資又增資」，證期局官員表示，目前雖有規範，減資前後 1 年內不應發行新股，但沒有辦法限制公司在 3 年內不能減資又增資，因為這是中立的公司治理行為，不能因為有些公司有爭議性，就限制所有公司不能這樣做，但可以思考朝加強審查的方向改進。