〈焦點股〉去年財報未如期繳交 中福、台開打入跌停

上市公司中福國際 (1435-TW)、樂士 (1529-TW)、台開 (2841-TW)、互億 (6127-TW) 及上櫃公司永利聯合 (8080-TW) 去年財報難產，未能如期在法令規定程序時間公告，中福、台開今 (1) 日股價應聲跌停，樂士一開盤也被打入跌停，隨後跌停被敲開。

紡織廠中福今年初股價出現異常波動，農曆年前後股價約在 30 元，隨後出現多日漲停，3 月初股價已衝破 60 元，3 月下旬更創下 70.8 元新高價，因無特定事件，股價卻出現異常波動，中福擔心恐有違法炒股情事，近日大動作登報，向主管機關及檢調單位喊話，希望有關機關儘速追查、糾舉不法。

中福股價一周以來已大跌近 3 成，今天再吞下一根跌停板，下挫至 43.65 元，為 1 個多月來新低；台開去年財報難產，股價同步落入跌停，跌破 3 元，來到 2.97 元；樂士一度亮燈跌停，隨後跌停打開，跌幅逐漸收斂至 4% 左右。

台開上周再度發生存款不足之金融機構退票情事，截至 3 月 25 日止，累計未辦理清償註記之退票合計 14 張，金額為 3 億 8882 萬元。若中福、樂士、台開在證交所公告後，仍未如期送財報，近期恐遭到停止買賣。

此外，互億已於去年 11 月中旬停買至今，公司目前仍在尋找會計師當中，也未公告去年第四季財報，累計已出現兩季財報未如期公告。

