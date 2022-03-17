國巨去年EPS 46.46元寫次高 配息加減資每股可領12元

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (17) 日公告去年財報，稅後純益 229.03 億元，年增 90.7%，每股純益 46.46 元，寫歷史次高，公司決議每股擬配息 10 元，配發率 21%，加上現金減資退還的 2 元，股東共可領回 12 元，以今日收盤價 445.5 元計算，現金殖利率約 2.7%。

國巨去年第四季營收 256.9 億元，季減 12.6%、年增 15.6%；毛利率 40%，季減 1.1 個百分點、年增 2 個百分點；營益率 25.7%，季減 3.2 個百分點、年增 2.9 個百分點；稅後純益 47.36 億元，季減 30.7%、年增 27.9%，每股純益 9.63 元。

國巨去年營收 1065.39 億元，年增 57.4%，毛利率 40.4%，年增 2.8 個百分點、營益率 27.3%，年增 3.3 個百分點。國巨去年在併購基美完全貢獻、毛利率較佳的特規品比重提升下，不只營收創高，毛利率也站上 4 成，寫下歷史次高。

展望營運，國巨表示，由於全球疫情及國際局勢緊繃，且 IC 零組件短缺仍影響客戶端的出貨，將密切關注市場的供需狀況並配置適當產能，以因應客戶的備貨需求。