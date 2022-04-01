鉀肥大漲不夠看 中石化生產硫酸銨飆更兇成隱藏版農金概念股

全球肥料供應，在俄羅斯受西方國家制裁下，供給嚴重受限，全球肥料價格全面飆漲，其中作為肥料生產過程的重要原料的硫酸銨 (AS) ，本月價格大漲逾 5 成，漲幅遠超過硫酸鉀與尿素，台廠中石化 (1314-TW) 成為隱藏版的農金概念股，生產大量 AS 產品供國內農務耕作使用，將大啖這波漲價效應。

中石化指出，旗下子公司兆欣主要負責銷售硫酸銨、氯化鉀等單質肥料，其中硫酸銨銷售價格參考中國與東南亞地區報價，市場解讀，中石化將直接大啖這波農金原料漲價效應，也成為台股這波農金概念股的隱藏版彩蛋。

俄羅斯是全球肥料生產大國，隨著全球進入用肥旺季，主要原料之一硫酸鉀、尿素等價格飆漲，替代品硫酸銨需求也同步走強，硫酸銨價格自 3 月初每噸人民幣 1195 元低點強勁反彈，至 3 月 30 日止已達每噸人民幣 1883 元，單月漲幅 57.5%。

由於尿素與硫酸銨這類的氮肥，是農耕中的重要肥料，也是植物生長初期關鍵肥料，我國政府為確保國內農民施肥過程可取得必要原料，去年 12 月起要求兆欣暫停每月 1 萬公噸硫酸銨出口，滿足國內需求，政府也將直接補助國內肥料業者，依各種原料漲幅計算補助金額。

中石化營收占比超過八成就是 AN 與 CPL，是台灣 AN 兩大供應商之一，CPL 則是國內唯一，公司表示，目前稼動率維持滿載，3、4 月將進入下游服飾需求旺季，有助 Q2 CPL 產品報價，加上 AN 價格上揚，將有助營運表現。