鉀肥大漲不夠看 中石化生產硫酸銨飆更兇成隱藏版農金概念股

全球肥料供應,在俄羅斯受西方國家制裁下,供給嚴重受限,全球肥料價格全面飆漲,其中作為肥料生產過程的重要原料的硫酸銨 (AS) ,本月價格大漲逾 5 成,漲幅遠超過硫酸鉀與尿素,台廠中石化 (1314-TW) 成為隱藏版的農金概念股,生產大量 AS 產品供國內農務耕作使用,將大啖這波漲價效應。

中石化指出,旗下子公司兆欣主要負責銷售硫酸銨、氯化鉀等單質肥料,其中硫酸銨銷售價格參考中國與東南亞地區報價,市場解讀,中石化將直接大啖這波農金原料漲價效應,也成為台股這波農金概念股的隱藏版彩蛋。

俄羅斯是全球肥料生產大國,隨著全球進入用肥旺季,主要原料之一硫酸鉀、尿素等價格飆漲,替代品硫酸銨需求也同步走強,硫酸銨價格自 3 月初每噸人民幣 1195 元低點強勁反彈,至 3 月 30 日止已達每噸人民幣 1883 元,單月漲幅 57.5%。

由於尿素與硫酸銨這類的氮肥,是農耕中的重要肥料,也是植物生長初期關鍵肥料,我國政府為確保國內農民施肥過程可取得必要原料,去年 12 月起要求兆欣暫停每月 1 萬公噸硫酸銨出口,滿足國內需求,政府也將直接補助國內肥料業者,依各種原料漲幅計算補助金額。

中石化營收占比超過八成就是 AN 與 CPL,是台灣 AN 兩大供應商之一,CPL 則是國內唯一,公司表示,目前稼動率維持滿載,3、4 月將進入下游服飾需求旺季,有助 Q2 CPL 產品報價,加上 AN 價格上揚,將有助營運表現。