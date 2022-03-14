中石化去年EPS 1.09元 擬配息0.4元

中石化 (1314-TW) 今 (14) 日公布去年財報，第四季純益 2.18 億元，季減 81.56%，較前年同期虧轉盈，每股純益 0.06 元；全年純益 35.96 億元，年增 433%，每股純益 1.09 元，董事會決議擬配發每股現金股利 0.4 元，配息率 36.6%。

中石化去年第四季營收 90.91 億元，季減 3.21%，年增 150.24%，毛利率 10.92%，季減 0.92 個百分點，較前年的 -7% 轉正，營益率 2.89%，季減 1.8 個百分點，較前年的 -20% 轉正，純益 2.18 億元，季減 81.56%，較前年同期虧轉盈，每股純益 0.06 元。

中石化全年營收 351.6 億元，年增 99.98%，毛利率 14.49%，年增 14.28 個百分點，營益率 7.15%，較前年 -10.3% 轉正，純益 35.96 億元，年增 433%，每股純益 1.09 元。

經歷去年虧損不發放股利後，中石化董事會同步通過，擬配發現金股利 0.4 元，配息率 36.6%，以今日收盤價 12 元計算，現金殖利率 3.3%。

俄烏戰爭延燒，俄羅斯遭西方國家連番制裁，金屬、化學品供給都受衝擊，由於俄國是丙烯腈 (AN) 與己內醯胺 (CPL) 供應大國，中石化表示，隨著國際制裁發酵，有利兩大化學品報價走揚。

然而，由於目前油價快速飆漲，導致 AN 原料丙烯大漲，且 CPL 原料液氨價格仍處與高檔，成本侵蝕下使兩化學品利差受到壓縮，要自產品漲價中享受紅利恐有難度。