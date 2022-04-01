〈兒童理財〉嬰幼兒住院高於國人平均2倍 兒童保單必備3重點

兒童節連假將至，家長們除了要傷腦筋帶小朋友們去哪裡放風外，還有如何為小朋友做好周全的保障規劃，由於嬰幼兒住院高於國人平均 2 倍，全球人壽建議，家長規劃兒童保單必備 3 重點，包括醫療險、傷害險及傷害醫療險、重大傷病險或癌症險，同時也別忘記檢視家長自身保障，並添加豁免附約機制。

根據統計，每 100 名嬰幼兒就有 16 位因疾病或傷害住院，高於國人平均住院率的 2 倍。此外，依據國民健康署癌症登記資料庫統計，臺灣每年 18 歲以下兒童及少年每年約有 500 名新發癌症個案，一旦遭遇這些傷病，治療費用將很驚人，倘有整筆給付、提供即時保障的重大疾病險來補強保障缺口，可避免被醫療費用壓垮之情形。

隨著少子化趨勢，每個孩子都是爸媽的心肝寶貝，也是台灣未來的砥柱。不少新手父母在懷孕時就已經為兒童保單做好功課，把握孩子出生 10 天內投保，不僅能趁著尚未產生任何健康問題或病徵之前盡速完成投保，還能用最划算的保費，達到保障效益最大化。

全球人壽提醒，買保險必需要有身分證號才能進行投保，建議爸媽們可在孩子出生前事先瞭解出生登記規定，並取得對孩子命名的共識，這樣才能在孩子出生後，儘早辦理出生登記取得身分證號，疫情期間也可透過內政部戶政司全球資訊網 24 小時「線上申辦出生登記」，防疫更安心。如果不小心錯過了孩子出生 10 天的黃金投保期，也務必於出生 6 個月內完成投保，才能有效降低寶寶成長過程中可能面臨的醫療風險。

至於家長們如何在預算有限的情況下規劃兒童保單，全球人壽建議兒童保單必備 3 重點，同時也提醒家長不要忘了檢視自身保障夠不夠。

必備一、醫療險組合：住院日額終身醫療險及實支實付定期險

全球人壽表示，醫療險可用來轉嫁兒童就醫、住院的相關花費，最佳兒童醫療險組合首選就是「住院日額終身醫療險」搭配「實支實付定期險」。許多父母為了省錢，可能會用較少的錢投保低額度的實支實付型保險，但除了住院及手術費用外，還有居家療養或是父母因照護須請假造成的薪資損失等相關費用，這些是實支實付型保險無法提供的保障。因此，建議在規劃醫療保障時，可將住院日額型搭配實支實付型一起投保，更加強化保障範圍。



必備二、傷害險組合：傷害險及傷害醫療險

不管是幼稚園、小學、中學甚至高中，都是正在探索世界的孩子。幼稚園及小學時期的孩子活潑、好動，但也因對外在環境的防禦跟保護知識不足，遇到意外的機率也相對較高；而中學及高中時期的孩子因為騎腳踏車通勤或各種運動發生意外傷害。因此，建議投保傷害險及傷害醫療險，可減輕孩子發生意外時相關醫療費用的負擔。

必備三、重大傷病險或癌症險

重大傷病、癌症難以預防，惟有預先購買重大傷病險或癌症險，才能在「萬一」發生時透過保險來分擔療程、藥物等昂貴費用。年紀越小時投保，保費相對較低，能夠及時支應這些重症帶來的龐大醫療開銷。

最後，全球人壽提醒，父母是孩子的靠山，是家中主要經濟來源，一旦失去父母的依靠，家中的生活都將面臨考驗。因此，無論如何，在為孩子遮風擋雨之前，爸媽都務必先檢視自己保障是否完整並附加豁免附約，以避免因為意外或疾病導致嚴重失能頓失收入，無力繳交保費而使得保障中斷，透過豁免機制的啟動，無須繳交續期保費，保單仍可持續有效。