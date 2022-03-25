東鹼去年EPS 2.69元 創4年來新高

東鹼 (1708-TW) 24 日公布去年財報，第四季純益 3.4 億元，季增 133.2%、年增 366.1%，每股純益 1.37 元；純益 6.7 億元，年增 285.2%，每股純益 2.69 元，創 4 年來新高。

東鹼董事會決議通過去年盈餘分派案，每股擬配 2 元現金股利，配息率 74.3%，現金殖利率 3.8%。

東鹼去年第四季營收 15.79 億元，季增 29.3%、年增 63.3%，毛利率 41.4%，季增 9.8 個百分點、年增 18.8 個百分點，營益率 26.73%，季增 11.8 個百分點，年增 18.9 個百分點，純益 3.4 億元，季增 133.2%、年增 366.1%，每股純益 1.37 元。

東鹼去年全年營收 47.9 億元，年增 18.8%，毛利率 32.6%，年增 11.9 個百分點，營利率 16.9%，年增 10.6 個百分點，純益 6.7 億元，年增 285.2%，每股純益 2.69 元。

年初迄今鉀肥需求旺，加上俄烏衝突使供給受限，激勵氯化鉀、硫酸鉀報價飆漲，東鹼鉀肥業務營運增溫，公司表示，第一季因遞延出貨 2 月出貨量拉高，預估第二季出貨狀況將維持正常，產品將依國際報價即時轉嫁給客戶。