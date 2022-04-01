美國宣布史上最大戰略儲油釋出計畫 專家：短多長空

美國周四 (31 日) 宣布史上最大戰略石油儲備 (SPR) 釋出計畫，5 月起的半年內將釋出每日 100 萬桶、持續到秋初共可釋出 1.8 億桶儲油，以對抗通膨、壓低油價，專家警告此舉可能在短期內壓制高漲的汽油價格，但長期成本不可忽視。

美國總統拜登形容這波釋油意在度過眼前危機，以「對抗俄國總統普丁入侵烏克蘭對汽油價格造成的影響」，他預估此舉可讓目前每加侖超過 4 美元的汽油價格下降 10 美分至 35 美分。

根據美國汽車協會 (AAA)，美國汽油周四報每加侖 4.22 美元，從 3 月初的歷史高點回落 11 美分。

Lipow Oil Associates 總裁 Andrew Lipow 說，市場波動難以預料，這波釋油應該能讓汽油價格在短短幾周內下跌 5 到 10 美分，但能再下跌多久有待觀察，畢竟隨時可能出現沖淡釋油利多的大消息。

休士頓大學學者 Ed Hirs 表示，假設全球油市繼續保持現況，且省下的每一分油錢都進到駕駛人口袋，汽油價格可能下跌 40 到 50 美分，但他坦言實現此情況的可能性很低。

無論是 Hirs 還是 Lipow，都不認為這些預料省下的開銷能挹注到駕駛人和美國經濟身上。

Lipow 表示，就算美國從 2020 年 7 月至今已釋出將近 9000 萬桶原油，這段期間的汽油價格仍持續上漲，「在減輕供給中斷疑慮方面，任何 SPR 釋放一次性、感覺良好的措施，無助於增加長期供給或鼓勵更多石油開採。」

專家直指，釋放 SPR 對美國可能是「短多長空」。(圖: AFP)

他擔心，一旦美國未來需要靠外國增加石油供給，可能會衍生高昂成本。

Hirs 則說，俄羅斯和石油輸出國組織 (OPEC) 布的是一盤長遠的棋局，拜登卻在打一場短暫的比賽。

GasBuddy 石油分析部門主管 Patrick De Hann 更直指，釋放 SPR 是「短多長空」。

美國宣布釋放大量 SPR，西德州中質原油 (WTI) 周四重挫 7%，報每桶 100.28 美元，觸及 3 月 16 日以來最低。OPEC 和夥伴國周四決議 5 月將維持現行溫和增產步調不變。

專家：緩徵汽油稅更快見效

一些專家認為，與其釋放 SPR，暫緩徵收汽油稅將是可以更快速見效的方法。然而緩徵汽油稅將使政府稅收減少，這些稅收多半用於維修高速公路等。

目前已有一些地方政府開始研議減免燃料成本的措施，舉例來說，加州 3 月提案針對家戶以每輛車為單位退稅 400 美元 (加州目前汽油稅每加侖 51 美分)，芝加哥市市長周四表示，計劃發放額度 150 美元的預付汽油卡。

AAA 發言人 Devin Gladden 表示，他將密切關注 WTI 周五前會不會跌破每桶 100 美元，如果跌破並且持續低於 100 美元一段時間，才能讓市場認定美國政府正在尋求一個長期的解決辦法，如此一來，汽油價格下跌才能讓駕駛人有感。