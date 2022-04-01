下市危機 美國中概股上季寫下2008年來同期最大跌幅

在美上市中概股周四收盤（31 日）重挫，第 1 季也寫下 2008 年以來同期最大跌幅，凸顯中概股下市危機的衝擊。

那斯達克金龍中國指數周四收盤重挫 5.4%，上季累計重摔 21%，並且是連續第四個季度走下坡。愛奇藝 (IQ-US)、百度(BIDU-US) 股價周四均下跌至少 8%，阿里巴巴(BABA-US) 大跌 6.7%，京東 (JD-US) 和拼多多 (PDD-US) 也驟跌逾 5.9%。

在美國監管機關就稽核問題持續施壓後，投資人擔憂中概股的前景。美國證管會（SEC）主席 Gary Gensler 周三淡化美中兩國正醞釀協議以避免中概股下市的可能性。

SEC 依據「外國公司問責法」（HFCAA），本月稍早開始發布「欲摘牌名單」，周三進一步將百度、富途控股、Nocera、愛奇藝及凱信遠達醫藥打入名單。

天灝資本分析師侯曉天說，「SEC 擴大欲摘牌名單，提醒我們存在風險，」也提醒投資人要評估風險。

依據 HFCAA 的規定，若中企連續三年不允許美方稽核，將會被美國交易所摘牌。中國證監會本月稍早已發布聲明，表示希望與美方合作，採取必要措施。

與此同時，投資人也在評估中國封城令對主要城市及經濟成長的潛在影響。

上海市政府周五起在浦東、浦南等地區實施分區分類管理，在浦西啟動全面封控措施，並要求周六起離滬人員需持 48 小時內核酸檢測陰性證明。

上海市衛健委主任鄔驚雷周五表示，3 月 28 日起在浦東、浦南及毗鄰區域展開核酸篩查，四天內進行兩次核酸篩查，採樣超過 1,800 萬人次，初步數據顯示，陽性檢出率有所下降，初步達到預定目標。