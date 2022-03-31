OPEC+堅持原定增產計畫 擬剔除IEA石油數據

在原油因俄烏兩國戰爭恐供應面臨短缺，且價格瘋狂飆漲的情況下，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周四（31 日）在會議上仍堅持逐步增產計畫，批准 5 月每日增產 43.2 萬桶原油，此外，還考慮將國際能源署（IEA）提供的任何數據從其原油產量估計中排除，兩個組織間的裂痕逐漸加深。

OPEC + 周四線上會議僅開了 14 分鐘就決定維持維持逐步增產計畫，較前次會議多出 1 分鐘，該決定也符合市場預期。儘管在美國考慮釋出史無前例的戰略石油儲備（SPR）緩解石油市場危機的情況下，OPEC + 仍不為所動。

OPEC + 在此次會議上也並未討論造成油價波動的主俄烏衝突，下次會議將在 5 月 5 日舉行。截稿前，西德州原油（WTI）期貨下跌 4.45%，至每桶 103.02 美元，布蘭特原油下跌 4.7%，至每桶 108.12 美元。

據外媒報導，拜登政府為因應俄烏戰爭後汽油價格飆漲和供應短缺的問題，據傳正在考慮未來數個月從美國 SPR 每天釋出約 100 萬桶石油，總量可能多達 1.8 億桶。知情人士表示，拜登將在周四就釋出 SPR 發表談話。

值得注意的是，此次 OPEC + 在此次會議上也討論將 IEA 提供的任何數據從其原油產量估計中排除，主要是為了對 IEA 表達不滿。據一位 OPEC + 表示，部長們將在周四稍晚討論這項提案。

IEA 代表主要能源消費國的利益，若決定將 IEA 的資料排除在外，則該機構與 OPEC + 之間數月來的爭執將達到高潮。在密切合作了幾年之後，嚴重的能源危機已經困擾了市場六個月，而遏制碳排放的努力也在不斷推動，這使得兩者的合作變得更加困難。

此外，俄烏衝突也加深了這一裂痕。國際能源署執行主任 Fatih Birol 表示，他對 OPEC + 對這場危機的反應感到失望，這場危機將原油價格推高至每桶 100 美元以上。由於 OPEC + 拒絕美國增加石油產量的要求，迫使 IEA 在 10 多年來首次領導成員國協調釋出 SRP 壓低油價。

華爾街分析師看法

包括高盛能源研究主管 Damien Courvalin 在內的分析師們在報告中表示，SPR 的釋放有助原油市場在今年達到供求平衡。但長期來看，無助於解決多年形成的結構性供應短缺問題。

更糟糕的是，若 2022 年油價下行，那麼石油的需求將得到支撐而頁岩油產量的增速將會減緩。Courvalin 警告稱，這可能會導致原油在 2023 年再度出現短缺，且屆時 SPR 還需要補充庫存。

Oanda Asia Pacific Pte 的資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，釋放 SPR 短期來看能限制油價攀高，但不太可能彌補俄國原油供給缺口。長期來看，這可能導致 SPR 在需求提升的夏季短缺，對油價來說，這是一個潛在的上行空間。

IHS Markit 能源諮詢部門副總裁 Victor Shum 表示，此舉可能微不足道，重點仍然是俄國的出口。雖然在近幾個月內，OPEC + 的增產與 SPR 的釋放都可以補齊俄國原油供給的缺口。但是若俄國原油出口水準在 4 月至 12 月每日下降 300 萬桶，那麼市場的供應缺口將達到 8.25 億桶，遠高於美國 SPR 目前已經萎縮的約 5.75 億桶庫存水平。

荷蘭國際駐新加坡的大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示，如果原油釋放全都來自於美國，那這將是 SPR 有史以來的最大釋放紀錄，對供應緊張能起到部分緩解作用，此外美國可能推動各國共同釋放 SPR，以便對市場產生更為深遠的影響。