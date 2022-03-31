〈俄烏衝突〉普丁讓步了！德國稱俄國接受以歐元支付天然氣

德國政府周三 (30 日) 表示，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 已告知德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)，歐洲買家可以繼續用歐元購買俄國天然氣，態度似乎有所軟化。

面對美歐在內等國的一系列制裁，普丁上周要求對俄「不友好國家」必須以盧布來購買俄國天然氣，但遭到七大工業國 (G7) 拒絕。

德國政府發言人於聲明表示，普丁在周三的電話會議中向蕭茲表示，歐洲買家可先以歐元向俄羅斯天然氣工業銀行 (Gazprombank) 付款，再由後者兌換成盧布。據傳普丁已下令要求央行和國營天然氣公司 Gazprom 周四前準備好換匯的相關文件。

德國政府發言人強調，G7 協議中對於以歐元或美元支付俄國天然氣的內容不變。

克里姆林宮也在同日發布聲明，稱改以盧布購買天然氣的決定，不應該影響與歐洲天然氣進口商的合約條款，並試圖合理化用盧布付款的要求，稱歐盟國家凍結俄國央行外匯存底的行動違反國際法。

蕭茲不同意普丁的最新安排，但要求俄方以書面形式說明以便理解。

目前歐洲約有四成天然氣由俄羅斯供應，為防止與俄羅斯的談判陷入僵局，導致天然氣斷供，德國周三啟動第一階段應急計畫，奧地利也在不久後跟進。