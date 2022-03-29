〈油價波動〉不甩供應危機！OPEC+料走溫和增產路線 阿聯力挺俄羅斯

石油輸出國組織和夥伴國 (OPEC+) 預定本周四召開部長級會議，儘管俄烏衝突對供給造成威脅，但 OPEC + 預料將維持每日增產 40 萬桶現行政策不變，阿聯能源部長周一 (28 日) 更力挺遭多國制裁的俄國，表示俄羅斯「永遠是」OPEC + 一份子。

阿聯能源部長 Suhail Al-Mazrouei 在杜拜一場會議中說：「如果市場仍平衡，我們不會 (擴大) 增產，目前看來市場上還有資源。」他並補充，OPEC + 不會把焦點放在俄羅斯出口缺席是否造成失衡。

一些代表私下也透露，OPEC + 預料將維持現行政策，增幅為每日 43 萬桶。

國際能源署 (IEA) 先前表示，即使 OPEC + 調升現有計畫的增產規模，額外供應的原油也需要耗費四到八周才能抵達消費市場。

即使俄國石油遭多國禁運或閃避，刺激油價漲破每桶 100 美元關卡，但由沙烏地為首、共 23 國組成的產油國聯盟，迄今依舊力抗各方壓力，不願增產。不僅如此，沙國和阿聯都積極維持和俄國關係，暗示他們不認為俄國出口驟減造成任何油市短缺。

過去幾個月以來，許多 OPEC + 成員國甚至沒有達到增產承諾。油市原本就因未全球需求增加而供不應求，俄烏戰爭爆發之後更加劇供需失衡，並推高通膨壓力。

阿聯的 Al-Mazrouei 表示，與俄國關係依然穩固，沒有哪個國家可以和俄國的能源產量比美，政治不該干預能源市場，「俄羅斯永遠會是 OPEC + 的一份子，我們必須尊重他們。」

阿聯的立場將讓美國等希望孤立俄國的西方領袖感到失望。本月稍早，阿聯駐美大使曾表示該國贊成增產，但幾小時後就被阿聯能源部長駁斥。

OPEC+ 3 月初召開產量會議時，俄國已經入侵烏克蘭，當時沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 就拒絕參與任何有關俄國軍事行動的討論，會議只開了 13 分鐘就決定增產。

俄國和沙烏地、阿聯在經濟和政治上一直都密切往來，三大產油國透過強化結盟，控制全球原油市場，並降低對美國的依賴。尤其美國總統拜登先前因為沙國異議記者哈紹吉 (Jamal Khashoggi) 遭殺害，試圖孤立沙國王儲，更加深沙國對美國的不信任。

放眼原油市場，針對莫斯科的態度存在分歧。法國道達爾 (Total)、英國殼牌 (Shell) 等大企業體撤出在俄國業務，但中國和印度據傳持續低調買進便宜的俄國原油。

國際油價 3 月一度突破每桶 140 美元，近來已經回軟。周二亞洲盤中，西德州原油期貨下跌 1.13%，報每桶 104.76 美元，布蘭特原油下跌 1.31% 至每桶 111 美元。