〈油價波動〉沙國能源部長：OPEC+做決策時不會考慮政治因素

沙烏地阿拉伯能源部長周二 (29 日) 表示，OPEC+ 在作決策時不會考慮政治因素，以支持穩定能源價格的「共同利益」。

自從俄羅斯入侵烏克蘭後，世界各國政府和國際組織都對俄羅斯實施了懲罰性制裁並斷絕了經濟聯繫，但由 13 個石油出口國組成的 OPEC 似乎不願對俄羅斯這一重要合作夥伴採取行動。更廣泛的 OPEC+ 聯盟本身就是石油的主要出口國。

沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王 (Abdulaziz bin Salman Al Saud) 表示，該組織的存在取決於其穩定油價的使命，不受其他地緣政治因素的影響，即使在受到廣泛譴責的入侵的情況下也是如此。

沙國和阿聯酋本月稍早投票贊成聯合國大會的一項決議，敦促俄羅斯放棄入侵並撤出所有軍隊，阿卜杜拉齊茲親王表示，沙烏地王國可以透過其他論壇對俄羅斯的行動發表意見，即符合全球反應。

他周二在杜拜舉行的世界政府峰會上指出，「說到 OPEC+，我很榮幸地說我已經從事了 35 年，我知道我們如何設法將政治分歧與所有人的共同利益區分開來。」

他說，「這種文化深入 OPEC+，所以當我們進入 OPEC 會議室或 OPEC 大樓時，每個人都會把他的政治留在門外，這種文化一直伴隨著我們。」

這位能源部長指出，OPEC 和包括俄羅斯在內的 OPEC+，都曾與包括伊拉克和伊朗在內歷史上捲入衝突或侵略行為的國家打過交道。

他指出，「我們設法維持 OPEC+ 的原因是，我們以一種完全獨立的方式討論這些事件、這些問題，我們更關注共同利益，不問政治。」

阿卜杜拉齊茲親王的評論得到阿聯酋能源部長 Suhail Al Mazrouei 的共鳴，他還強調該組織在成員國處於戰爭狀態時繼續運作，並不偏袒任何一邊。他補充說，它的唯一使命是「穩定市場」。

他說，「我們的目標是讓市場平靜下來，盡可能地增加銷量，如果我們要求任何人離開，那麼就會提高價格。」「接下來我們會做的事是消費者不會想要的，不會是許多國家消費者所渴望的，也不是他們可能承受的上漲價格。」

Al Mazrouei 表示，各國可以片面拒絕購買俄羅斯石油，但該組織將成員排擠出市場將與其精神互相矛盾。