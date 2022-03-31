〈美股早盤〉俄烏局勢不穩 通膨指標攀高 美股開低走低

俄烏局勢再現不確定性，日前談判樂觀情緒消退，再加上核心 PCE 物價指數攀高，聯準會升息逼近，市場情緒惡化，美股周四（31 日）開低走低。截稿前，道瓊工業指數下跌 96.65 點或 0.27%，那斯達克綜合指數下跌 0.41%，標普 500 指數跌 0.21%，費城半導體指數跌 0.75%

俄烏戰事方面，烏克蘭軍隊正在為俄國在東部發動新的襲擊做準備。自俄國在基輔附近遭遇挫敗後，莫斯科向東部地區部署更多軍隊。這意味著儘管俄國可能已經縮減其當前軍事規模，但衝突仍有可能加劇。

根據外媒報導，烏克蘭的一名談判代表說，兩國的官員將於周五（1 日）通過視訊會議談判，不過莫斯科方面尚未立即予以證實。先前兩國在土耳其的面對面會談中並未達成短期停火協議，也沒有在達成更廣泛的和平協議方面取得重大進展。

與此同時，由於兩國和談希望破滅，美股失去上漲動力，樂觀情緒轉成對即將到來的升息擔憂。

自戰爭發生以來，石油與金屬等大宗商品價格急升，加劇本已高漲的通膨，隨通膨攀高，市場預料聯準會（Fed）將更激進升息，同時也可能抑制經濟成長。

拜登政府為因應俄烏戰爭後汽油價格飆漲和供應短缺的問題，據傳正在考慮未來數個月從美國戰略儲油（SPR）每天釋出約 100 萬桶石油，總量可能多達 1.8 億桶，消息一出後國際油價崩跌，截稿前，西德州原油期貨（WTI）、布蘭特原油分別跌逾 4% 與 5%。

經濟數據方面，美國商務部最新公布，Fed 決策最關注的通膨指標—核心 PCE 物價指數年增 5.4%，創下自 1983 年以來最高增幅，顯示物價上漲壓力巨大。另一項美國勞工部公布最新數據顯示，上周初領失業金人數較前次增加 1.4 萬人至 20.2 萬人，高於市場預期的 19.7 萬人，在上周創下近 53 年新低後小幅回升。

截至台北時間周四（31 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

百度 (BIDU-US) 早盤下跌 3.87%，至每股 138.26 美元

中國搜尋引擎巨擘百度日前遭美國證券交易委員會（SEC）列入下市觀察名單，如過連續三年規避美國監管機構的相關審計程序，將遭摘牌下市，對此百度表示會積極尋求可能的解決方案。此外愛奇藝 (IQ-US) 也在本次觀察名單內。

Walgreens(WBA-US) 早盤下跌 5.92%，至每股 44.65 美元

藥品連鎖零售商沃爾格林聯合博姿（Walgreens Boots Alliance）盤前公布 2022 會計年度第二季財報，由於新冠變種病毒 Omicron 肆虐提升疫苗追加劑和篩檢的需求且在冬季帶進不少客流量，營收年增 3% 至 337.6 億美元、經調整後每股獲利年增 25.9% 至 1.59 美元，皆優於市場預估的 334 億與 1.4 美元。

超微 (AMD-US) 早盤下跌 4.26%，至每股 114.14 美元

英國巴克萊銀行將超微股票評等從「增持」（Overweight）下調至「中性」（equal weight），表明該公司在幾個不同的終端市場面臨周期性風險。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 PCE 物價指數年率報 6.4%，預期 6.4%，前值 6.1%

美國 2 月 PCE 物價指數月率報 0.6%，預期 0.6%，前值 0.6%

美國 2 月核心 PCE 物價指數年率報 5.4%，預期 5.5%，前值 5.2%

美國 2 月核心 PCE 物價指數月率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.5%

美國 2 月個人支出月率報 0.2%，預期 0.5%，前值 2.1%

美國上周（截至 3/26）初領失業金人數報 20.2 萬，預期 19.6 萬，前值 18.7 萬

美國上周（截至 3/19）續領失業金人數報 130.7 萬，預期 134 萬，前值 135 萬

華爾街分析：

Emirates NBD 的市場經濟資深主管 Ed Bell 表示，儘管預期的戰略儲油釋放規模創下新高，但其緊接著的巨大下行趨勢將不太可能出現。從長遠來看，美國如此大量削減其戰略儲油是一個有點冒險的策略。

高盛商品分析師表示，美國釋出戰略儲油將有助石油市場在 2022 年實現再平衡，但不會解決其結構性赤字問題。

Cherry Lane Investments 合伙人 Rick Meckler 表示，烏克蘭是能源市場走勢的主要推動因素，如果兩國達成和解，且和解可能推動能源價格回落，這才真的是關鍵，然後世界經濟能在某種程度上恢復正常，這對市場來說真的是個正面的因素。

ING 駐新加坡的首席經濟學家 Rob Carnell 表示，去 24 小時內，市場對烏克蘭局勢作出謹慎積極的反應，但隨俄國重新將注意力從基輔轉移開，勢看起來仍然相當不確定，股市仍有波動出現。