Stellantis在俄國貨車工廠缺料 將面臨關廠問題

Stellantis 執行長 Carlos Tavares 周四（31 日）表示，公司在俄國的一家貨車工廠由於零組件短缺，很快將不得不面臨關廠問題。

Stellantis 與三菱（Mitsubishi）(8058-JP) 在俄國卡盧加（Kaluga）合作經營一家貨車製造廠，在俄烏戰爭爆發後該廠仍然持續運作，出貨給當地市場。

Tavares 在記者會上並未透露是否會考慮減記卡盧加的價值，或者是否擔心停止營運的話該廠可能會被莫斯科沒收的問題。Stellantis 先前已暫停對俄國進出口汽車。

Tavares 表示，Stellantis 希望能在 3 到 4 年內從歐洲和美國採購晶片，應對晶片荒，公司將不得不找到另一種方式來調整供應鏈，同時已建立幾項晶片採購策略。

電動車方面，Stellantis 尚未敲定轉型電動車領域的技術，因此讓該公司難以規劃和確保未來的原物料供應。

Tavares 說：「我們正在向供應鏈下游移動，公司已經敲定鋰供應協議，但需要更多準備工作。目前仍不清楚化學電池的終點，但當技術相當成熟時，將能夠通過投資、交易和併購鎖定原物料供應。」

Tavares 表示，汽車製造商需要在未來 4 到 5 年內削減電動車成本，同時也呼籲政府提供幫助。

至於公司發展方面，Stellantis 本月稍早提出第一份商業計畫，Tavares 認為公司重點是執行計畫，暫不考慮大型收購交易。

截稿前，Stellantis(STLA-US) 美股開盤前股價小跌 0.48%，每股暫報 16.71 美元。