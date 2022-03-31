〈俄烏衝突〉下周到期20億美元債券 傳俄羅斯將以美金支付外國債權人

俄羅斯將有一筆 20 億美元歐洲債券在下周一 (4 月 4 日) 到期，是今年最大規模的債券支付金額，也是今年首次支付本金，知情人士透露，俄國準備以美元付款給外國債權人。

俄羅斯財政部在本周二推出盧布買回計畫，分析師表示，此舉目的在確保本國投資人收到款項，並減輕俄國政府須償付的外幣金額。俄國財政部並未說明買回金額占 20 億美元債券的比重。

根據此債券的條款規定，俄國必須以美元償還，若以盧布付款，可能構成俄國一個世紀不曾發生過的外部債務違約。

不過知情人士周三 (30 日) 透露，外國投資人將收到以美元支付的款項。

在西方國家層層制裁下，俄羅斯龐大的外匯存底遭凍結，但俄國也不是省油的燈，祭出多項反制措施，例如要求外商以盧布支付天然氣款項。

雖然信評機構多次警告債務違約「迫在眉睫」，俄羅斯至今都能順利償付外幣債券。一些持有俄國 2035 年歐洲債券的投資人表示，他們已經收到本應在周一入帳的利息。

在西方剛開始實施前所未見的制裁時，盧布曾大幅貶值，最低在 3 月 7 日貶到 150 盧布兌 1 美元。但隨著俄國央行一口氣升息一倍至 20%，加上莫斯科當局的資本管制，盧布陸續收復失土，引來各界對西方制裁效果的質疑聲音。

盧布周三約報 85 盧布兌 1 美元，幾乎回到一個月前尚未開戰時的水準。

俄國將在周四面臨最立即的考驗：一筆 8750 萬美元的 2030 年俄國公債需要支付利息。