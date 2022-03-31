SEC再開槍！將百度、愛奇藝等中企列入下市風險清單

美國證券交易委員會 (SEC) 週三 (30 日) 將百度、愛奇藝等中企列入下市風險清單，主因是中國拒絕美方審查在美上市中企的審計工作。

中國國務院副總理、金融委主任劉鶴早前表示，美中監管機構就中概股問題已取得積極進展。然而，中概股下市風暴至今仍未止息。

SEC 週三宣布將百度、愛奇藝、富途證券、Nocera 和 CASI 凱信遠達等 5 家中企列入下市風險清單，這是 SEC 繼百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、和黃醫藥、盛美半導體和新浪微博後，再度增列中企下市風險清單。

此消息拖累中概股週三走勢，百度 ADR (BIDU-US) 週三下跌 2.61%、富途證券 (FUTU-US) 下跌 2.86%、凱信遠達 (CASI-US) 下跌 4.07%、愛奇藝 ADR (IQ-US) 小漲 0.40%。Invesco 金龍中國組合 ETF (PGJ-US) 下跌 1.29%。

中概股下市風暴至今仍未止息 (圖片：AFP)

美國前總統川普 2020 年 12 月 10 日簽署《外國公司問責法》，該法要求中資企業遵守證券交易市場監管及審計規則以保護美國投資人，該法要求外國企業審計報告連續 3 年未能呈交美國上市公司會計監督委員會 (PCAOB) 以作審核，將被禁止交易並撤銷上市地位。

近年來，SEC 與 PCAOB 一直致力於監管不遵守該法規的公司，而中國以敏感數據為由，拒絕允許美國對這些公司進行審計。

然而，市場近期傳出中國正考慮允許美國官員查看不涉及敏感數據的公司文件，同時尋求保留不讓敏感數據接受美國公開發行公司會計監督委員會 (PCAOB) 審查的可能性，雙方相關磋商仍在進行中。

美國 SEC 主席 Gary Gensler 週二受訪時強調，只有完全遵守美國審計檢查，才能讓這些公司持續在美交易。最終結果將取決於中國當局，坦白說，這對他們來說可能是一個艱難的抉擇。

美國公開發行公司會計監督委員會 (PCAOB) 此前亦發布聲明指出，美中達成中概股審計協議還「為時過早」。