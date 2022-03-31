美國擬大量釋放儲油壓低油價、對抗通膨 西德州跌幅應聲擴大

美聯社、彭博均引述知情人士說法報導，拜登團隊打算從戰略石油儲備 (SPR) 中釋出大量石油，以抑制油價、對抗通膨，西德州原油期貨跌幅應聲擴大。

根據彭博，美國這次從 SPR 釋出的規模可能達到 1.8 億桶，美聯社報導的規模多達每日 100 萬桶。這波釋油總計可能為時好幾個月。

拜登政府先前已釋出儲油，包括去年 5 月釋出美國史上最大規模 5000 萬桶，但壓低油價的成效不彰。

俄羅斯 2 月 24 日入侵烏克蘭之後，能源供給短缺，汽油價格節節攀升，也讓美國已高的通膨更火熱，並成為拜登和民主黨面對 11 月期中選舉最大的痛點。

美國可能再釋儲油的消息曝光後，原油市場震盪，西德州中質原油 (WTI) 跌幅從原本的超過 3% 擴大到 5%，截稿前仍跌 4.14%，報每桶 103.35 美元，布蘭特原油期貨下滑 3.46%，報每桶 109.52 美元。

白宮表示，拜登將在美東周四下午 1 點 30 分公布抑制美國汽油價的政策，將說明「如何降低俄國入侵烏克蘭對能源價格的影響，並設法壓低美國家庭負擔的汽油價格。」

另據路透報導，三名消息來源透露，拜登政府正在評估暫時解除一道夏季禁令，讓更多乙醇燃料 (ethanol) 加入夏季供油陣容，以發揮壓低汽油價格的效果。

玉米製成的乙醇燃料價格比汽油便宜得多。美國目前在夏季禁止販售添加 15% 乙醇的汽油混合燃料，避免更嚴重的霧霾出現，但內含 10% 乙醇的燃料一整年都可販售。