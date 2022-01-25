升息擔憂迷因股失寵 GameStop、AMC盤中暴跌逾18%

由於對升息的擔憂打破投機交易的前景，投資人慌忙退場，迷因股（Meme）GameStop、AMC 繼續失寵，周一（24 日）盤中雙雙重挫逾 18%。

GameStop 去年受到散戶追捧大漲 600%，然而周一下跌逾 18%，延續自今年初以來累積 28% 的跌幅，而另一檔迷因股 AMC 去年股價漲逾 1100%，但今年迄今市值已縮水 3 分之 1。

除 GameStop 與 AMC 外，其他受散戶青睞的迷因股也出現跌勢，耳機製造商 Koss(Koss-US)、黑莓 (BB-US)、電動車廠 Workhorse(WKHS-US) 、家居用品零售商 Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 等股，1 月迄今下跌 14% 至 36%。

迷因股暴漲原因是一群在 Reddit 的 r/wallstreetbets 論壇上散戶，為打擊做空特定股票的避險基金，號召眾人力量與其對做，而這些股票價格因此大幅飆升。

Great Hill Capital 高層 Thomas Hayes 表示，隨利率上升，未來現金流的現值將減少，讓市場中一些投機行為消失，並說過去刺激資金、低利率的時代將要結束。

追蹤迷因股表現且規模達到 160 萬美元的 Roundhill MEME ETF（代號 MEME），自去年 12 月推出以來 7 周的時間內有 6 周下跌，周一盤中重挫 8.95%。

該 ETF 提供遭做空與媒體活躍程度較高部位的股票，由 25 檔權重相距不大的美股上市公司組成，管理者依據在社群媒體上被討論的頻率及市場空頭的興趣，來篩選成份股。由於迷因股的構成可能非常不穩定，因此這支指數預計每兩周重新平衡一次，以捕捉當時最具代表性的股票。

美國股票經紀公司 Themis Trading 主管 Joe Saluzzi 表示，迷因股將會保持在「一個荒謬的水準」，而且持續時間比預估的還長。

追蹤散户交易的研究公司 Vanda Research 上周報告指出，散戶買盤出現疲態，社群媒體上對迷因股的整體討論度大幅降低。

根據分析公司 Ortex 數據，GameStop 與 AMC 兩檔遭做空股票占流通股票比例已回升至 20% 左右，去年十月底約 16% 的 AMC 股票與 11% 的 GameStop 的流通股票遭做空。

截稿前，GameStop(GME-US) 暴跌 18.31%，每股暫報 86.90 美元，AMC(AMC-US) 股價暴跌 19.86%，每股暫報 14.41 美元。