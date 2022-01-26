迷因股光環消退 AMC傳就債務再融資進行深入談判

華爾街日報（WSJ）周二（25 日）援引知情人士消息報導，隨 AMC 股價與債券價格下跌，該公司為解決高利息債務問題正與多方進行再融資談判，以降低其利息負擔，並將債務到期日延長幾年。

AMC 的股票與債券今年以來大幅下跌，回吐去年成為迷因股以來的大部分漲幅，該公司執行長 Adam Aron 今年初曾表示，將為度過疫情而承擔的高額債務進行再融資，不過金融分析師表示，AMC 債券的拋售可能會加大再融資難度，尤其是在聯準會（Fed）準備升息之際。

截至周一收盤，AMC 股價今年以來已下跌 39%，跌幅超越股市與加密貨幣遭市場拋售程度，此外，雖然該公司債權先前在股價下跌時表現良好，但周一在股價下跌 7.4% 時也跟著跌了幾個百分點，這意味著債權人也開始對公司業務感到不安。

知情人士表示，AMC 並非計劃將所有債務進行再融資，只是將部分利息特別高的債券做為再融資目標，即便 AMC 債券價格下降會導致殖利率上升，但該公司仍有可能達成這一項協議，以減少利息負擔。

截至去年 9 月，AMC 的債務為 55 億美元，包括高利息債券，以及欠下 3.76 億美元的租賃費用，該筆費用在疫情期間推遲支付。

周一，AMC 的 15 億美元 2026 年到期的 10% 擔保債券交易價格降至 92 美分，低於年初的 99.5 美分。

AMC 去年曾在 Reddit 等社群平台上的散戶熱炒下，從一度瀕臨破產的公司，成為資金充裕、財政健康的公司，然而如今債台高築下，先前從散戶獲得的重大收益皆付諸東流。

在這波股票交易熱潮中，AMC 得以在 2021 年初通過出售股票來填補資金，但後來兩次發行新股提議因股東擔心股權遭到稀釋而未獲批准，意味著 AMC 無法透過發行股票償還債務。

Macquarie 分析師 Chad Beynon 談到支持 AMC 的散戶時表示，起初散戶目標非常明確是與華爾街大戶對做，但現在看起來已經不是這麼吸引人，有種疲勞感。

不過還是有散戶認為 AMC 股價有再起之日，表示將續抱不放。

截稿前，AMC(AMC-US) 股價受消息影響下跌 4.75%，每股暫報 15.85 美元。