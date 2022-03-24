迷因股散戶再度盯上空軍 GameStop、AMC連日無由大漲

散戶借助社群媒體號召，對少數嚴重賣空的股票進行史詩般軋空已事隔一年多，本周少數幾檔知名「迷因股」又再次飆漲。

GameStop (GME-US) 周三 (23 日) 勁揚 14.5%；AMC 娛樂控股 (AMC-US) 大漲 13.58%。

雖然 GameStop 披露，董事長科恩 (Ryan Cohen) 周二再度增持 10 萬股 GameStop 股票，使持股達到 11.9%，但這並非周二近 31% 漲幅的明顯催化劑。

以散戶投資者為中心的 stocktwits.com 平台，周三 2 檔交易最熱門的股票就是 GameStop 和 AMC。

Ingalls & Snyder 高級投資組合策略師 Tim Ghriskey 表示：「這可能是因為我們處於疲軟的市場環境中，做空的投資經理人可能回到久經考驗的老牌子，讓投資者有了嘗試軋空的機會。這引起做空界的狂熱，恐怕足以讓一個有大量賣空部位的對沖基金關閉。」

其餘曾經也是「迷因股」班底的公司包括黑莓 (BB-US)、高斯電子 (KOSS-US) 和 Sundial Growers (SNDL-US) 分別上漲 1.4% 至 4.2% 之間。

總部位於荷蘭的電動汽車充電公司 Allego NV(ALLG-US) 也加入這場迷因漲勢，周三股價飆升 114.1%。

然而，即使納入周三的漲幅，GameStop、AMC、黑莓和高斯電子今年迄今股價仍下跌 5% 至 24% 之間。

這與 2021 年 1 月短暫的軋空狂潮截然不同，當時 GameStop 和 AMC 在短短幾個交易日內分別飆升 1600% 和 750%。

根據 S3 Partners 的數據，對特斯拉 (TSLA-US)、GameStop 和 AMC 做空的投資者周二虧損 23.2 億美元。