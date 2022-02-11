小摩：美國散戶熱情減退 迷因股風潮已逝

摩根大通 (JPMorgan) 指出，散戶投資者對股市的影響正在下降，因為他們放棄了交易個股和風險期權，轉向支持更傳統的股票基金。

摩根大通在本周報告中表示，Robinhood(HOOD-US) 在 12 月的股票市場交易份額，已經跌至疫情以來的最低水準，其他券商如 E*Trade 和嘉信 (Charles Schwab) 的成交額，同樣出現下降，這都是散戶減少買股規模的跡象。

這與去年的散戶狂熱呈現明顯對比。去年在防疫封鎖、各項活動暫停之下，許多人湧向股市，而 GameStop(GME-US) 和 AMC Entertainment(AMC-US) 等迷因股的狂熱，也助長了這股風潮。

這股風潮如今正在消退，包括 Reddit 的 WallStreetBets 論壇的日常活動，也反映了這一現象。

這一論壇是散戶交易者發布股票交易訊息的重要基地，訂戶數量由 2020 年底的約 150 萬，猛增至今天超過 1100 萬。但近來用戶成長趨於平穩，每日評論數量遠低於 2021 年 1 月的峰值。

摩根大通表示，自 2021 年初以來，包含受美國散戶投資者追捧的一系列股票，都傳達了類似的訊息，即散戶熱情減退。散戶愛用的看漲期權，購買量已從 2021 年 1 月的峰值大幅下降，並且今年以來繼續下滑。

摩根大通說：「無論從散戶投資者在美國股票交易總額中的比例，還是散戶投資者交易的股票數量來看，很明顯，美國的散戶活動在 2021 年初達到頂峰，此後逐漸減弱。」