〈俄烏衝突〉嬌生宣布暫停在俄銷售個人護理產品

嬌生公司周二（29 日）宣布，將停止在俄國銷售個人護理產品，但仍繼續提供藥品與醫療設備。先前已有多家美國企業在俄國入侵烏克蘭後，紛紛限制在俄國業務。

嬌生表示，除個人護理產品外，仍會繼續向俄國供應藥品與醫療設備，因為這些產品排除在制裁之外，並且不會再招募患者參加在俄國進行的臨床藥物試驗。

嬌生暫停俄國部分業務對其影響並不大，該公司僅有約 1% 的銷售額來自俄國，其中在俄國業物有一半是製藥業，嬌生消費者健康業務的大部分產品組合都屬於非處方藥的健康領域。

嬌生是全球大型製藥商之一，擁有龐大的消費者健康業務，銷售包括露得清（Neutrogena）、艾惟諾（Aveeno）與李施德林等品牌的皮膚護理、美容與口腔保健產品。本月初時，嬌生已宣布艾惟諾旗下所有產品暫停在俄國銷售。

百事可樂 (PEP-US)、寶僑公司 (PG-US)、雀巢等消費用品巨擘早前已表示，將結束任何新的資本投資，且不再於俄國作廣告，不過會繼續在俄銷售生活必需品。

美國大型製藥公司禮來 (LLY-US)、輝瑞(PFE-US) 已宣布計劃撤回在俄的投資與促銷活動，但仍會繼續供應藥品與醫療設備。

3 月稍早時，烏克蘭總統澤倫斯基曾呼籲包括嬌生在內的製藥公司，加入全面撤出俄國企業的行列。

截稿前，嬌生 (JNJ-US) 股價下跌 0.15%，每股暫報 177.6 美元。