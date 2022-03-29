資誠：逾6成家族企業下一代視實現成長為首要任務

根據資誠發布《2022 全球家族企業接班人調查報告》，有 65% 家族企業的下一代認為「實現企業成長是首要之務」，儘管多數下一代了解永續經營是確保企業長期成功的關鍵，但大部分的心力仍投注於「實現企業成長」(59%)、「確保企業提供對的產品和服務」(50%)、以及「導入新科技」(44%)。

調查指出，僅 28% 的下一代表示，正努力讓其家族企業更加關注永續性和 ESG 議題，以及，只有 25% 的下一代表示，他們正致力減少其企業對環境的衝擊。

資誠聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛表示，本次調查中，受訪的下一代與這一代 (current generation) 都了解必須確保企業持續成長，才能為後代子孫創造價值。

而下一代也意識到，必須運用新的方法才能持續驅動成長、讓企業蓬勃發展，因此，他們格外重視永續發展和氣候變遷。

對於下一代在家族企業的參與程度，新冠疫情是一把雙面刃，調查指出，近半數的受訪者 (43%) 表示，比起疫情前現在更願意投身於家族企業，也更積極參與在家族企業的經營；逾半 (56%) 的下一代認為，在疫情期間，家族成員之間更常溝通企業經營的議題。

然而，疫情所造成的不確定性，似乎也讓當前掌權的這一代更難鬆手授權。僅 28% 的下一代認為，他們已在企業內部營運被賦予重責大任，比例明顯低於 2019 年調查的 48%。

調查發現，僅 32% 的下一代認為，自己的意見在家族企業中有得到重視，比例也比 2019 年的 36% 要低，有 45% 的下一代坦言，難以證明自己是新的領導者或董事會成員。

值得注意的，有近六成 (57%) 的下一代認為，當前掌權這一代不願退休，對他們來說是項挑戰；並有 39% 的下一代直言，其家族企業內部難以接受變革。

但調查也發現一項極為正面的趨勢，有 61% 的受訪者表示，其家族企業已有接班傳承計劃，並有 39% 的下一代表示，他們參與了傳承接班計畫的規劃。

洪連盛表示，當下一代的領導者對企業經營的參與度和投入度越來越高，其挑戰在於，當權的這一代和下一代之間如何建立信心。

從調查可看出，世代之間的溝通頻率已有增加，這對家族企業接班來說是好消息，但家族企業必須盡快規劃完善的接班計劃，定義出實現未來企業成長所需的領導技能、接班過程中的關鍵衡量指標，讓這一代更有信心放手，從掌權者轉換為輔助者的角色。