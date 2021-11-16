家族企業何時啟動傳承？ KPMG揭關鍵年齡密碼

家族企業因爭奪經營權而反目事件時有所聞，KPMG 安侯建業家族辦公室創辦人陳振乾建議，家族企業傳承有其時間點，其中第一代約 55 歲到 60 歲，第二代 35 歲為宜，最晚不宜超過 40 歲，透過及早安排傳承，才能做到「分而不離」。

KPMG 安侯建業今 (16) 日出版新書《以家族之名》，由家族辦公室創辦人陳振乾執筆，分享過去處理家族企業股權傳承的經驗談與專業建議。

陳振乾說，比起西方企業，台灣家族企業心態仍是相對保守，西方企業由第一代、第二代發動家族傳承比重各半，但台灣僅 4% 的家族企業是由第二代主動發起傳承議題，反映台灣家族企業的傳統。

根據陳振乾的觀察，台灣家族企業規劃傳承的時機點通常較晚，但也因為起步較晚導致傳承規劃難度大增，他以過去服務過的案例為例，第一代到了 80 歲才想到接班與傳承，但第二代已經 50 幾歲，最後吵了十幾年仍是無解。

陳振乾強調，家族傳承規劃要早，建議第一代最好在 55 歲到 60 歲就要規劃，第二代約 35 歲開始規劃，最晚不要超過 40 歲，避免時間越晚傳承越困難。

陳振乾指出，家族企業傳承規劃可從三大核心著手，包括「規模仍是王道」、「家族對企業承諾是關鍵」，並以「分而不離為主軸」。

陳振乾建議，隨著家族人員開枝散葉，家族中的成員未必是可以支撐企業營運的長才，此時就需要引進專業經理人，讓家族企業走入所有權與經營權分離的轉型，透過家族與專業經理人的「分而不離」，也就是責任股東與專業經理人相輔相成，讓專業經理人變成事業成功的關鍵合夥人，企業才能永續。