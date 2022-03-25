投資人繼續關注烏克蘭戰事及貨幣政策發展 美債殖利率穩步上揚

美國國債殖利率周五 (25 日) 上午繼續小幅上漲，投資人繼續關注俄羅斯與烏克蘭戰爭的發展以及貨幣政策動向。

美東時間上午 6 點 55 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 3.3 個基點至 2.374%。30 年期美國國債殖利率上漲 2.2 個基點至 2.534%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

北約周四 (24 日) 宣布在其東翼增派部隊。此外，英國和美國宣布對俄羅斯精英和官員實施更多制裁。

美國總統拜登表示，如果俄羅斯在烏克蘭使用大規模殺傷性武器，北約將做出「相對」回應。

與此同時，聯準會 (Fed) 對升息的態度更加強硬，本周 10 年期美國國債殖利率一直維持在多年高點。

Federated Hermes 資深經濟學家戴爾安吉洛 (Silvia Dall"Angelo) 對 Fed 能否為經濟「操作軟著陸」表示懷疑，因為不確定性已經遍及債券市場。

她在報告中說：「對於落後殖利率曲線的 Fed 來說，要想做出成功控制通膨的反應，而又不會對經濟成長和勞動市場造成太大傷害，實在很難。」

Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 將於美東時間周五中午 12 點在虛擬研討會上談論央行數位貨幣。

在經濟數據方面，美國 2 月二手屋銷售數據將於美東時間上午 10 點公布。

密西根大學 3 月消費者信心指數終值也將在美東時間上午 10 點發布。