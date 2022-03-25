〈俄烏衝突〉歐盟與美國敲定液化天然氣供應 以擺脫對俄羅斯的依賴

美國白宮周五 (25 日) 宣布，將與國際夥伴合作，今年向歐洲提供至少 150 億立方米的液化天然氣 (LNG)，以結束在克里姆林宮入侵烏克蘭後歐盟對俄羅斯能源出口的依賴。

白宮發表聲明表示，這些額外的 LNG 數量預計未來還會增加。

由於不少國家持續向俄羅斯採購石油和天然氣，變相充實了總統普丁的軍備資金，引起人們高度關注。

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 將美國承諾增加 LNG 供應形容為「朝此方向邁出的一大步」。「感謝美國支持歐洲的能源安全和不受俄羅斯牽制。」

美國和歐盟宣布成立一個聯合工作小組，以加強烏克蘭和歐盟明年冬天和下個冬天的能源安全。

這個「能源安全工作小組」將由白宮代表和歐盟執行機構歐盟委員會的代表共同擔任主席。

美國和歐盟表示，該工作小組的主要目標是根據氣候目標讓 LNG 的供應多元化，並減少對天然氣的需求。

該計畫可能需要興建新的 LNG 接收設施，尤其是在歐盟尋求美國天然氣增加供應的需求之際。

白宮表示，歐盟表示將努力確保至少在 2030 年之前每年額外採購約 500 億立方米美國 LNG。它補充說，這「符合我們共同的淨零排放目標」。「這也將根據價格應反映​​長期市場基本面和供需穩定的程度執行。」

歐盟目前經由俄羅斯天然氣管道接收大約 40% 的天然氣，其中幾條管線通過烏克蘭。

在 2011 年至 2020 年期間，俄羅斯石油和天然氣的收入估計占克里姆林宮聯邦預算的 43%，凸顯出石化燃料對俄羅斯政府的影響性。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭恰逢煤炭、石油和天然氣價格急劇上漲，因為各國爭相尋求取代俄羅斯的能源。