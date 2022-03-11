〈俄烏衝突〉若俄停供天然氣 高盛：歐洲GDP和通膨備受重擊

天然氣是俄烏衝突中的核心商品，如果俄羅斯停止出口，歐洲經濟可能會受到重擊。

戰爭引發的供給面風險引發全球大宗商品的極端波動，最近幾周石油、鎳和小麥與天然氣同步飆升。

在俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 警告莫斯科可以停止經由北溪 1 號管道向德國和歐洲其他地區出口天然氣之後，天然氣再次成為焦點。

他的評論部分是回應德國上月決定停止對備受爭議的北溪 2 號天然氣管道的認證，以及之後西方世界為削弱俄羅斯經濟而實施的經濟制裁。

美國本周宣布禁止所有俄羅斯石油和天然氣的進口，而英國則表示將在今年年底前逐步停止進口。歐盟計劃將俄羅斯天然氣進口量減少三分之二；但動作沒有那麼大，很大原因是因為它嚴重依賴俄羅斯的能源。

歐元區約有四分之一的能源是天然氣，而俄羅斯約占歐盟進口的三分之一。因此，高盛表示，任何天然氣進口進一步中斷都可能對歐元區經濟產出和通膨產生重大的連鎖反應。

在周一 (7 日) 的研究報告中，高盛首席歐洲經濟學家斯特恩 (Sven Jari Stehn) 和他的團隊提出了幾種假設，並分別評估對歐洲經濟的影響。

第一種情況，是自去年 9 月流量減少之後供應並未進一步中斷；另一種情況是經過烏克蘭的天然氣進口在今年底前停止供氣；第三種情況是所有俄羅斯對歐洲的管道 2022 年全部停止。

Stehn 說，「分析實際天然氣供應限制和物價上漲壓力反映在歐元區和英國的附加價值影響，估計在供應沒有中斷情況下，2022 年整體天然氣偏高價格可能影響歐元區 GDP 成長 0.6 個百分點，英國則是 0.1 個百分點的壓力。」

他補充說，由於德國高度依賴俄羅斯天然氣，因此對德國的影響可能更大，達到 0.9 個百分點。

「若俄羅斯停止所有天然氣出口到歐洲，歐元區 2022 年的 GDP 成長可能相對於我們的基本預測下降 2.2 個百分點，德國下跌 3.4 個百分點，義大利下跌 2.6 個百分點，影響相當大。」

在通膨方面，如果天然氣停止流經烏克蘭，這將使歐元區通膨預測值增加 0.7 個百分點，在 2022 年 12 月達到高點。

Stehn 說，「如果由於俄羅斯關閉天然氣管道而導致天然氣價格進一步上漲，歐洲總體通膨可能會上揚 1.3 個百分點，並可能會顯著擴散至核心物價。」

不過，依俄羅斯對歐洲出口的依賴以及一系列國際制裁，該國在其他地方的收入來源不斷萎縮，BCA Research 策略師在周三 (9 日) 的報告中表示，完全停氣的可能性不大。

BCA Research 首席歐洲策略師薩瓦里 (Mathieu Savary) 說，「雖然莫斯科上月與北京達成一項新協議，每年向中國石油天然氣集團公司額外供應 100 億立方米天然氣，但輸送這些天然氣的供應管線需要 2 到 3 年才能完成。」

「與此同時，俄羅斯將不得不依靠其對歐洲的銷售來資助其對烏克蘭的軍事入侵並確保國內穩定。」

然而，薩瓦里表示，諾瓦克的威脅仍然凸顯出歐洲能源供應中斷的風險，這將在短期內繼續推升天然氣價格。

他說，「在石油和天然氣價格的風險溢價消散之前，高昂的能源成本將導致歐元區出現一段滯脹期。」「投資人短期內應對歐洲風險資產保持謹慎立場。」