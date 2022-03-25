加拿大稱將增加石油及天然氣出口 協助歐洲盟友減用俄羅斯能源

加拿大自然資源部長 Jonathan Wilkinson 表示，加拿大有能力在今年底之前，將石油和天然氣出口量增加至多每日 30 萬桶，以幫助緩解在俄羅斯入侵烏克蘭後帶來的能源安全擔憂。

Wilkinson 周四 (24 日) 表示，這代表約 5% 的增產。他指出，能源生產商可以擴大產量，在年底前每天增加 20 萬桶原油，和相當於 10 萬桶的天然氣出口。

他說，加拿大和美國已經具備處理額外石油的能力，預計部分額外石油將經由墨西哥灣沿岸運往歐洲。

加拿大是僅次於俄羅斯、沙烏地阿拉伯和美國，世界第四大的石油生產國，過去幾周，部分加拿大政界人物一直呼籲擴大石油生產，以應對烏克蘭危機。

目前加拿大向美國出口約每日 400 萬桶石油，其中一小部分被轉出口至其他地區。歐洲的能源供應主要依賴俄羅斯，但自上月底戰爭爆發之後，歐洲力圖避開俄羅斯能源，減少對來自莫斯科的石油和天然氣依賴。

正在巴黎參加國際能源署 (IEA) 總部會議的 Wilkinson 指出，在歐洲國家提出要求後，加拿大也在研究，如何能夠用加拿大的液化天然氣 (LNG) 取代俄羅斯的天然氣。

不過，加拿大國內環保人士對增產持反對態度，認為這將加劇氣候危機惡化，敦促政府專注於用更清潔的能源替代俄羅斯能源。其他專家指出，加拿大沒有迅速增加出口所需的基礎設施。

加拿大環境部長 Steven Guilbeault 認為，解決全球能源問題的辦法不是增加化石燃料使用，而是減少石油和天然氣的依賴，「無論如何它來自哪裡」。