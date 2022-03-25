〈美股早盤〉國際油價下跌 市場持續關注俄烏戰事與制裁動向 美股漲跌互現

國際油價下跌，投資人持續聚焦俄烏戰事與西方國家制裁動向，美股周五（25 日）漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或近 0.21%，那斯達克綜合指數下跌 0.29%，標普 500 指數漲 0.09%，費城半導體指數下跌 0.83%

國際油價受多方面消息影響走跌，有報導稱歐盟不會立即對禁止俄國原油進口，同時美國同意增加向歐盟運送天然氣，此外有消息指出，哈薩克的 CPC 裏海石油管道已恢復部分黑海碼頭的裝船作業，油價漲勢踩下煞車。

本周股市在經濟數據憂喜參半的狀況下，俄烏戰爭引發市場對通膨與大宗商品供應中斷的擔憂，日前美國總統拜登表示，如果俄國使用大規模殺傷性的生化武器，將連同北約做出回應，並呼籲將俄國逐出 20 國集團（G20），再次升級市場對俄烏戰事的擔憂。

另一方面，投資人持續應對西方國家陸續對俄國祭出制裁的影響，包括原物料上漲，進而引發通膨與聯準會（Fed）加大升息幅度預期。美國公債殖利率曲線的關鍵部分繼續趨平或可能倒掛，引發市場對經濟成長可能大幅放緩甚至衰退的爭論。

美國 10 年期公債殖利率從前一交易日的 2.34% 小幅升至 2.414%，在過去 14 個交易日中，殖利率連 11 個交易日走高。

截至台北時間周五（25 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

Bed Bath & Beyond(BBBY-US) 早盤上漲 7.38%，至每股 23.73 美元

有報導指出，激進投資人科恩（Ryan Cohen）已接近與零售商 Bed Bath & Beyond 達成和解協議，並將任命三名新董事進入該公司董事會，雙方最快可能在周五達成協議。科恩旗下的 RC Ventures 本月披露，該公司持有 Bed Bath & Beyond 9.8% 的股份。

蔚來汽車 (NIO-US) 早盤下跌 5.71%，至每股 20.73 美元

中國電動車製造商蔚來汽車日前公布去年第四季財報，儘管營收大增 49% 至人民幣 99 億元，但淨損躍增 54.4% 至 21.434 億元，遠高於分析師預估的 15.1 億元。Q4 交付輛年增 44.3% 至 25,034 輛，2021 全年交付近 10 萬輛車，年增近 110%，然而該公司預測第一季交付量僅 2.5 至 2.6 萬輛，低於華爾街預期的 2.8 萬輛。

Honest Company(HNST-US) 早盤暴跌 27.57%，至每股 4.38 美元

美國好萊塢影星潔西卡艾芭建立消費品公司 Honest Company，由於口罩與消毒產品大幅下滑，日前公布的上季財報虧損超出預期，同時也給出黯淡的本季財測。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月密大消費者信心指數終值報 59.4，預期 59.7，前值 59.7

華爾街分析：

Threadneedle 投資公司全球固定收益部門主管 Gene Tannuzzo 表示，聯準會（Fed）平抑通膨措施最終將推動債券殖利率曲線倒掛，但這並不一定意味著經濟衰退，因為這是一個非常特別的周期，而且是 30 多年來 Fed 首次在追趕通膨。

JMP 證券執行長 Mark Lehmann 表示，股市未來道路仍崎嶇不平，儘管日前俄烏戰爭出現好消息，股市也消化 Fed 為平抑通膨的鷹派舉措，但短期內仍不容樂觀。