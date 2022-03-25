〈台股盤前〉投信結帳pk俄烏談判露曙光 季線為多空決戰點

投信連 36 買台股的最長紀錄昨 (24) 日止步，轉為賣超 18.09 億元，加上外資持續賣超，衝擊台股昨天跌 32.31 點，收在 17699.06 點，終止指數連五紅。由於俄烏談判露曙光，美股全數強彈，可望為今日的台股多頭注入強心針，短線預期下檔半年線有撐，上檔則看季線。

台股昨天開低一度下跌逾百點，尾盤在台積電翻紅，IC 設計、電動車、低軌衛星及農糧化工等相關個股撐盤下，終場跌幅收歛。不過，先前投信法人連續 36 個交易日買超，累計買超 863 億元，創下最長連買與金額紀錄，在投信終止連續買超之後，恐加深市場對於投信作帳變結帳的疑慮。

今日觀盤重點，研調機構集邦科技昨日發布最新報告，去年全球前十大 IC 設計業者年營收總和首度超越千億美元，其中，聯發科、聯詠、瑞昱、奇景等四家台資業者躋身前十大廠。聯發科全球排名第四，居台廠之冠；聯詠營收年增率則傲視群雄，且聯詠與瑞昱的名次都上升。IC 設計族群股價表現值得關注。

高盛證券繼本月初調降七檔半導體股目標價後，昨日再度針對市況調整台積電、聯電、世界先進等三檔晶圓代工股目標價，各下修至 842 元、65.3 元、128 元。台積電籌碼和股價動向為市場近期熱議焦點，部分外資券商基於市況變化調整目標價，目前以花旗 1,052 元最高，大和 700 元最低。

外資摩根士丹利最新報告指出，受 PC 出貨前景轉差、南韓兩大指標廠持續搶食市場，及紅色供應鏈製程與良率提升等三大因素影響，看壞 DRAM、儲存型快閃記憶體 (NAND Flash)、編碼型快閃記憶體 (NOR Flash) 等三大記憶體後市，給予南亞科、華邦、旺宏、力積電「劣於大盤」評級，須留意記憶體族群股價反應。