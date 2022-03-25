〈俄烏衝突〉美封殺俄羅斯央行黃金交易 分析師：對金價無立即影響

美國周四 (24 日) 宣布對俄新制裁，並明白表示封殺所有涉及俄羅斯央行的黃金交易，但交易員認為不至於在黃金市場造成立即影響。

在美國與七大工業國 (G7)、歐洲理事會的布魯塞爾記者會中，美國政府一名官員表示，俄羅斯被懷疑出售黃金準備以支撐盧布，對此 G7 和歐盟成員國會繼續努力打擊俄國央行動用國際準備的能力，任何涉及俄羅斯央行的黃金交易都在禁止範圍。

英國首相強生 (Boris Johnson) 周四也說，有證據顯示俄國試圖拋售黃金儲備，以規避制裁。

根據華府智庫布魯金斯研究所，俄羅斯央行 1 月曾揭露擁有 1320 億美元的黃金儲備，規模龐大。

理論上，俄國只要能找到願意購買的外國銀行或政府，就能取得資金。但 Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 解釋，賣掉黃金看起來不是俄國的首選，若要取得更多資金打仗並支撐盧布，更有可能的作法是把石油折價賣給盟友，而非賣掉黃金。

Wright 認為，俄羅斯若賣掉一定規模的黃金準備，代表俄國經濟和銀行體系完全崩解，這會比現行的制裁還嚴重，也顯露俄羅斯領導層被削弱。

分析師認為，俄羅斯若賣掉一定規模的黃金準備，代表俄國經濟和銀行體系完全崩解。(圖: AFP)

BullionVault 研究部門主管 Adrian Ash 說，雖然各家數據略有不同，但俄羅斯的金礦蘊藏量高居全球第二或第三，以身為全球黃金市場心臟的倫敦舉例，去年倫敦金市的金條超過四分之一由俄國供應。

但 Ash 解釋，這個消息本身沒有太大意義，因為倫敦已經禁止新的俄國黃金供應，紐約芝商所 (CME) 也是。只是黃金主要由市場情緒而非基本面帶動，任何資金流的消失、加上美國財政部的公告，即使此消息不能帶動金價進一步上漲，也能支撐金價。

美國財政部在官網的常見問答中載明，所有美國人——無論是黃金交易商、配銷商、批發商、買家、獨立交易員、煉金業者或金融機構，都被禁止參與或協助任何禁斷交易，例如與被制裁對象有利益關係的黃金相關交易。

黃金交易難以追蹤

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 分析，任何對俄國黃金準備的制裁，只會暴露政府官員對黃金不甚理解，因為黃金是一種無法追蹤的保值工具，俄國想在公開市場出售少數黃金可說是輕而易舉，就算想要大量賣給中國，也不會留下交易紀錄。

Lundin 認為，對於把大量黃金存放在紐約聯準銀行的 36 個國家來說，這種制裁反而像在警告他們趕快把黃金收回來，可能引爆黃金市場動盪。

當年德國有意取得一小部分黃金，紐約聯準銀告知需要花上七年之久，最後時間比較短，但也耗時四年。