聯邦快遞試點電動推車送貨 今年將擴大至美加10個城市

聯邦快遞 (FDX-US) 計畫 2022 年全年在美、加 10 個城市測試電動推車，加速在其快遞路線的送貨。

該公司希望電動推車將有助於解決它在所服務的每個大城市面臨的一個重大挑戰：缺乏停車位。

聯邦快遞一直在測試通用汽車 (GM-US) 旗下 BrightDrop 製造的 EP1 電動推車。

根據萬事達卡 (MA-US) 的數據，2 月電商銷售額較疫情前水平增加了 86%。但紐約市和多倫多的停車位和卸貨區數量基本保持不變。

即使快遞業和電動車製造商建立一系列合作交易，但對全球大型外送快遞業者來說，實現全球供應鏈的電氣化一直是個緩慢的過程。

UPS (UPS-US) 承諾向 Arrival (ARVL-US) 採購多達 1 萬輛送貨卡車，並在歐洲使用電動自行車和 ATV。DHL 採購了電動飛機，將包裹從轉運中心配送到小型市場。亞馬遜 (AMZN-US) 向 Rivian (RIVN-US) 採購 10 萬輛電動車，並將成為 Stellantis 的 Ram ProMaster 電動車的第一個客戶。

聯邦快遞對其試點計劃的初步成果感到鼓舞。該公司表示，在紐約和多倫多的測試顯示，與使用傳統送貨模式相比，快遞員使用電動推車每天可以多運送 15% 的包裹。

該公司估計，如果配備一輛電動推車卡車並讓快遞員乘坐單獨的客貨車行外送路線，估計每天可以將每條路線上的卡車使用量減少最多達 25%。

該公司承認目前測試樣本較少，只在紐約和多倫多進行試點，今年試點的 10 個城市尚未最終確定。但強調，該公司認為最大的潛在優勢是在聖保羅、巴塞隆那和香港等國際城市。

BrightDrop CEO 卡茨 (Travis Katz) 表示，根據 AAA 的數據，飆升的柴油價格光是在上個月就上漲了 27%，這只會增加人們對電動車和電動送貨車的興趣。

他說：「隨著電商不斷擴大規模並繼續成長，如何在不增加成本、不增加壅塞、不增加排放的情況下推動成長？因此，這確實是我們視為外送新時代的開始。」

電動推車測試是 FedEx 與 BrightDrop 之間關係的深化。Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 戲稱這家全球快遞公司是電動車客戶「會下金蛋的鵝」。

聯邦快遞還在加州測試 BrightDrop 的 EV600 送貨車，並已達成協議，將在未來幾年採購最多 2 萬輛電動送貨車；這是在 2040 年前實現碳中和的 20 億美元計畫的一部分。

BrightDrop 去年 12 月表示，其電動貨車的充電和操作成本比柴油動力卡車約低 75%，每輛車可省約 7000 美元。卡茲說，現在能省下的成本更高了。

他說，「那個數字是在汽油價格飆升之前。」「按照目前的價格，這些數字幾乎翻了一倍，每年每輛車可節省近 14000 美元的營運成本。」