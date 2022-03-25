拜登聲聲呼喚 美石油生產商為何不肯大量增產？

達拉斯聯邦儲備銀行 (Fed) 發布的最新季度調查顯示，大多數石油和天然氣公司管理層不願增加鑽探，並非因為政府法規的壓力，而是來自投資人和貸款銀行的壓力。

該 Fed 調查美聯準第 11 區內 141 家石油和天然氣公司，包括德州、新墨西哥州和路易斯安那州的部分地區，呈現了美國頁岩鑽探的現狀，其中最重要的一點是，由於原物料和勞動成本上升，生產商和石油服務公司的成本正在迅速上升。

用以追踪石油和天然氣勞動力市場的指數處於 6 年來最高水準，且石油服務公司正在收取創紀錄的價格，因為石油服務公司的成本也提高了，同時頁岩探鑽用的物料也短缺，例如沙子。

當前能源危機一大問題是，美國石油和天然氣公司是否願意增產，以填補對俄制裁後造成的全球短缺。美國是全球最大生產國，理論上應可填補俄羅斯造成的空缺，但自新冠疫情爆發後，各公司因應需求下降而擱置許多鑽井平台，現在恢復鑽井的速度一直很慢。

調查顯示，去年第四季至今年第四季之間，生產商預期產量中值增加 6%，遠不足以對應減緩油價漲勢所需的石油桶數。

對於能源投資人而言，緩慢而穩定的增長才能帶來更大收益。在經歷 10 年表現不佳後，資本紀律終於推動股票走高，Energy Select Sector SPDR (XLE-US) 今年迄今上漲 35%。

針對為何不願增產的問題，59% 受訪者表示，這是因為投資人施壓，要求他們維持資本紀律。另有 11% 表示，這是因為環境社會和治理運動，8% 則以融資困難作為回答，僅有 6% 表示礙於政府法規而無法增產，其餘 15% 選擇「其他理由」，包括人員短缺、設備可用性有限和供應鏈問題等。

另外，調查也詢問生產商 WTI 原油需要什麼價格，才能恢復「增長模式」，41% 受訪者回答，價格必須在 80 至 99 美元間 (目前 WTI 原油每桶價格已超過該價位)，但 29% 認為價格不重要，這意味著他們無論如何都堅持自己的生產計畫，與過去石油榮景時的作法大相逕庭。

