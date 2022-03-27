〈掌握國家發展契機〉台南、高雄房價瘋漲 產業南移成房市新脈絡

政府積極推動南部半導體 S 廊帶，台南以南科、沙崙組成的雙引擎為中心，並一路延伸至高雄的路竹、橋頭、仁武等科學園區，人口、資金逐漸從北部往南部移動，在晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 確定赴高雄設廠後，再度為南部房市掀起一波熱潮，根據永慶房產集團統計，台南房價去年飆漲 28.6% 登全台之冠，高雄市也以 22.4% 的年漲幅排名第三。

根據永慶成交資料顯示，2021 年總共有 3 個行政區房價漲幅突破 4 成，分別是高雄市前金區、台南市安南區及苗栗縣頭份市。另有 12 個行政區年漲幅突破 3 成，分別為台南市善化區、安平區、北區、東區；新北市五股區；新竹縣竹北市、新豐鄉、新竹市香山區；高雄市新興區、橋頭區、楠梓區；台中市太平區。

根據內政部實價登錄資料，永慶發現，台南科學園區周邊房市近年快速成長，中古大樓及華廈近三年平均單價自 14.1 萬增長至 16.4 萬，透天厝則自 16.3 萬成長至 19.7 萬，分別有 16%、21% 的成長幅度，居全台科學園區之冠。

從台積電進駐南科來看，對台南整體人口、房價影響顯著，而高雄煉油廠周遭具備便利的交通機能，包含捷運站、台鐵、高鐵等交通基礎建設，相較台南廠周邊更具優勢，未來將出現近似於南科園區周邊房市成長的效應。

去年底，受惠景氣熱絡與年底前的交屋潮，六都 12 月建物買賣移轉棟數創下近 6 年的單月新高，其中，高雄市成交 5070 棟，年增 18.5% 表現最亮麗；2021 年全年高雄成交 4 萬 5166 棟，年增 18%，成長幅度也為六都之冠。

半導體 S 廊帶中，包括橋頭科學園區、楠梓科技產業園區與仁武產業園區在內，也都腹地廣大、交通四通八達，當地不乏科技大廠如日月光 (3711-TW) 、國巨 (2327-TW) 、穩懋 (3105-TW) 進駐，提供相當多的工作機會，發展也是指日可待。

興富發 (2542-TW) 集團總裁鄭欽天直言，未來人口、資金一定會再往中南部走，未來十年，一定是房市發展的重中之重，目前來看，中南部房價絕對是低點、而不是高點，看好房價還是會有補漲空間。

高雄市政府積極讓過去以重工業、加工業崛起的高雄轉型，盼躍升為南台灣重要科技產業聚落，以中長期來看，大型產業進駐高雄，除了引進產業人口、創造更多的居住需求外，高雄人均所得可望進一步提高，提升購買力，無論是一般消費或購屋能力，都會刺激商用不動產市場的買盤，讓高雄地區房地產維持長期穩定的需求。