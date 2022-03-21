〈房產〉全台雙貸族33.8萬人創新高 升息負擔加大

根據聯徵中心最新統計，今年 1 月同時身揹信貸與房貸的人數，全國共有 33.8 萬人，創 2012 年統計以來的新高，而雙貸族平均房貸金額 504 萬元，平均信貸金額 88.2 萬元，金額雙雙創下新高，近日央行宣布升息一碼，習慣低利環境的雙貸族，每月還款負擔將因此而增加。

根據聯徵中心統計，2014-2018 年雙貸族數量維持在 28-29 萬人，但隨著房市景氣落底復甦而逐漸增加，2021 年 10 月首度突破 33 萬人，房市越熱雙貸族的數量越多且金額也越高，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，在央行提出選擇性信用管制措施前，有些銀行提供條件較好的民眾，信貸加房貸的貸款方案，補足民眾自備款的差額，不過在央行緊盯房市後，現在這類型的方案相當敏感，有些銀行已經暫停推出。

聯徵統計顯示，2012 年 1 月信貸與房貸的雙貸族，平均貸款總金額為 357 萬元，不過今年 1 月已經增加到 592 萬元，創下統計以來新高，身揹房貸與新貸的雙貸族人數也是新高的 33 萬人，若升息一碼則平均一年利息會增加約 1.48 萬元。

房仲業者指出，部分房貸搭配信貸購屋的民眾，也是相對資金比較吃緊的族群，才需要使用到信貸，因此這次央行升息一碼後，很快就會感受到每月支出增加，曾敬德表示，若是升息一碼對於雙貸族的負擔增加有限，但若是連續性升息，利率出現「升升不息」的狀況，恐怕會排擠到雙貸族的家庭日常支出。