〈台經院看景氣〉三大產業營業氣候連袂跌 看CPI年增率恐衝破3%

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 2 月製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點均呈現下滑，其中，製造業下滑 2.42 點至 101.44 點，服務業下滑 2.1 點至 94.07 點，為連 2 跌，而營建業也下滑 2.8 點至 107.14 點。

對於近來各界關注的通膨壓力，台經院院長張建一指出，3 月之後我國消費者物價指數 (CPI) 年增率若見到 3% 之上「也不要太驚訝」，只要俄烏戰爭不要打太久，下半年物價就有機會趨緩，至於物價壓力究竟持續多久，還是要看原物料的進口價格。

圖表：台經院提供。

台經院景氣預測中心主任孫明德進一步說明，近來我國物價高漲主要是因進口物價大漲，導致食物類、油價漲幅較大，此狀況在過去石油危機時也發生過，主要會影響所得較低的民眾，不過，我國經濟成長率 (GDP) 仍高於物價增幅，只要所得能夠提升，民眾的痛苦感即可降低。

孫明德表示，適度的物價上漲有助經濟成長，過去 30 年並未發生大規模的通膨，但過去的低物價水準也是回不去了。

據台經院調查，製造業認為當 (2) 月景氣為「好」比率為 17.9%，月減 9.0 個百分點，認為「壞」的比率則為 28.0%，月增 9.3 個百分點，權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業看壞比例明顯高於看好，而有超過 50% 的運輸工具業、非金屬礦物業與食品業廠商則看壞當月。

而整體製造業廠商對未來半年景氣看法，看好者增加 1.9 個百分點至 41.5%，看壞者增加 0.9 個百分點至 9.1%，其中，電子機械業、鋼鐵基本工業、機械設備製造修配業中有超過 50% 以上的廠商，樂觀看待未來半年。

台經院也提到，近來儘管半導體業有雜音，實際上仍處在賣方市場，表現穩健。

服務業方面，由於春節採買需求提前反映完畢，民生消費高峰已過，加上本土疫情出現多起不明感染源，又遇天候不穩定，連帶影響民眾出遊消費意願，導致有近 30% 的零售業、近 40% 餐旅業看壞當月景氣表現。

至於未來半年，由於民眾對漲價感受越見強烈，連帶排擠對其他耐久財支出，近 70% 的零售業者持平看待，不過，電信服務業和運輸倉儲業均看好；而在升息循環啟動後，金融業看好廠商比例明顯高於看壞。