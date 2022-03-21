〈國泰金經濟調查〉通膨壓力升溫 9成民眾認為未來一年物價會上漲

俄烏戰爭促使通膨壓力升溫，根據國泰金 (2882-TW) 公布的 3 月國民經濟信心指數，超過 9 成的民眾認為未來一年物價會上漲，較上次調查增加 6.6 個百分點，物價方面，民眾對於物價上漲感受指數走升至 93.3，是 2012 年 6 月以來新高。

國泰金今 (21) 日公布 3 月國民經濟信心調查，景氣展望指數下降至 - 0.2，現況指數走低至 - 1.7，民眾薪資上漲預期指數滑落至 8.4，大額消費意願指數反而因本土疫情趨緩而回揚至 10.8；房屋交易調查方面，賣房意願指數上升至 - 1.3，是 2014 年 10 月以來新高，近期房市榮景讓民眾賣房意願仍維持高檔。

調查指出，82% 民眾預期 2022 年經濟成長在 2% 以上，物價感受指數創 2012 年 6 月以來新高，主計總處估計 2022 年經濟成長 4.15%，本月調查結果顯示，民眾對於 2022 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.36%，低於 2 月的 3.38%，82% 民眾認為 2022 年經濟成長率會達到 2% 以上。

在物價方面，民眾對於物價上漲感受指數走升至 93.3，為 2012 年 6 月以來新高。

關於民眾對一年後通貨膨脹率看法，47.5% 的民眾預期一年後的通膨率會高於 2%，較前次調查大幅增加 12.1 個百分點，其中 20.9% 的民眾認為通膨高於 3%，較前次調查增加 9.7 個百分點；47.3% 民眾則認為通膨落在 0 到 2% 區間，較前次調查減少 11 個百分點，整體而言，預期一年後通膨高於 2% 的民眾比例提升。

另外，俄烏戰爭引發全球股市震盪，股市樂觀情緒下滑，風險偏好則微幅上升，市場擔憂戰爭將對景氣帶來負面影響，全球股市加劇震盪，調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數走低至 8.1 ，風險偏好指數則微幅上升至 15.0。