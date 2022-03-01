中國2月製造業PMI回升 景氣穩中有升

中國 2 月製造業活動景氣回升，為連續第四個月保持擴張，且供需兩端均有擴張，顯示儘管春節連假落在 2 月，且新一波疫情來襲，大陸製造業仍穩中有升。

中國國家統計局周二（1 日）宣布，2 月官方製造業採購經理指數（PMI）升至 50.2，較上月高 0.1 個百分點，並優於經濟學家原估的 49.8。衡量建築和服務業活動的非製造業指數升至 51.6。

大陸 2 月財新製造業 PMI 為 50.4，也比 1 月高 1.3 個百分點，而 50 是景氣榮枯分水嶺。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，最新數據顯示中國經濟仍維持復甦動能，景氣穩中有升。

趙慶河說，2 月企業節後復工情況良好，製造業 PMI 持續在擴張區間平穩運行，主要特點包括：供需兩端均有所擴張，價格指數漲幅較大，產業結構調整穩步推進，企業預期繼續回暖，大、中型企業景氣有所上升。

澳盛銀行資深中國策略師刑兆鵬表示，PMI 回升動能主要來自大企業，小企業景氣持續低迷，這表明中國政府可能會調整做法，更加重視中小企業。

中國每年年初的春節通常會干擾製造業活動，春節期間許多企業和工廠都暫時停止運作，人們回鄉與親人團圓，但大陸部分地區的防疫措施，促使勞工「就地過年」。

中共中央政治局上周承諾要加強宏觀經濟政策實施力道，穩定經濟大局，顯示北京當局可能在本周全國人大會議上提出更多支持措施。