〈ESG大趨勢〉黃天牧拚永續成為台灣新價值 綠色金融定義ESG新方針

永續發展已是全球普世價值，金管會主委黃天牧上任後，致力推動台灣上市櫃公司與金融業永續發展，《鉅亨網》整理黃天牧落實 ESG 政策談話，他表示，金管會推動公司治理 3.0、ESG 等措施，就是希望讓外資知道台灣上市櫃公司的經營永續價值，而綠色金融是定義台灣 ESG 的方針，有助提升台灣在整個國際社會中的貢獻跟能見度。

黃天牧表示，永續或 CSR(企業社會責任) 之目的並非為企業形象裝飾，而是競爭力的一環，外資目前在台股持股比例約 44-46%，外資重視的就是 ESG，不是只有 EPS，股市榮枯也許是短期的，但金管會要為台灣的資本市場立下長治久安的基礎，制度建立好，面對困境就會迎刃而解。

以往的公司治理，比較強調董事會的效能、股東行動主義、資訊透明揭露，金管會今 (2022) 年將力推「上市櫃公司永續發展路徑圖」，落實董事會永續發展責任，並且推動上市櫃公司 ESG 評鑑制度，期透過上市櫃公司串聯供應鏈，以達成企業永續發展。

不過，近年來，委託書的徵求制度引發一些經營權之爭問題，金管會將強化委託書管理，證期局長張振山表示，儘管今年起將開放線上視訊股東會，只要未來線上股東或電子投票愈來愈發達，就能降低委託書功能，但不得不說，委託書還是有其需求。

張振山指出，今年第一季請集保研究的委託書檢討制度會出爐，目前初步規劃，將針對不是證券商也不是銀行、而能從事股務業務的通路，強化其私募業務人員及內部控制，相關主管、內部稽核要符合一定條件才能擔任，且要求資訊人員一定要上課受訓，以了解市場法規制度。

此外，金融業也要在 ESG 扮演重要角色，黃天牧強調，金管會要用五大面向，催動台灣成為 ESG 模範生，包含：認識風險、揭露資訊、落實議和、建立台灣自己追尋永續的模式、推動永續成為跨國溝通的橋樑。而此五大面向的執行核心，將從金融業出發，由自身做起，到影響台灣企業，也就是說，綠色金融是定義台灣 ESG 的方針。