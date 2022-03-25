高通攻元宇宙基金 法人看好雲端產業投資商機

高通 (QCOM-US) 將在 6 月成立元宇宙基金，透過 AR、AI、5G 等科技結合，反映出科技對於民眾的重要性與日俱增，保德信指出，元宇宙在運算與傳輸當道的科技環境中，勢必依賴雲端服務結合 5G 高速傳輸，來達成元宇宙所需的高速運算與大數據量，對於雲端產業將是新一波推升助力。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，目前元宇宙仍處於各方「繪製概念」的初期，尚未進入硬體與內容規格建構的階段，不過從國際龍頭大廠將注資成立基金可看出，元宇宙未來勢必成為科技產業的重要趨勢之一，而雲端服務是元宇宙不可或缺的「基礎建設」，預期當元宇宙持續發展，雲端產業亦將同步受惠成長。

楊博翔指出，除高通看好元宇宙，全球最大的線上零售商亞馬遜，主要的業務正是電子商務與雲端服務，而亞馬遜的雲端服務 AWZ 除了有 IT 服務、雲端運算外，還包括人工智慧、物聯網等，在看好雲端的應用將有增無減之下，亞馬遜等科技龍頭大廠對於雲端資本的支出，自 2017 年起每年呈現近兩成的高速年複合成長率。

楊博翔認為，受通膨、升息等影響，股票市場價值面受到壓縮，雲端相關的成長股由於成長性高，在資金寬鬆時期能享有較高的評價面，但面對升息的換檔期，價值面壓縮幅度較大，不過經過這波修正後，目前包括雲端產業等成長股的價值面已經低於 2019 年水準之下，對投資人而言反而可視為分批低接的契機。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，俄烏戰爭加劇地緣政治風險，將增添不確定性和市場波動，俄烏並非科技的主要消費國，市場趨避環境可能導致歐洲或全球減少科技支出，由於烏克蘭是某些半導體製造所需的關鍵氣體供應國，供應鏈瓶頸可能會對電腦硬體、半導體和網路公司的盈餘和財測展望產生影響。

儘管不確定性猶存，但仍相對看好數位化轉型及其相關子主題看到龐大的機會，包括人工智慧 / 機器學習 / 資料分析、新商務、SaaS / 安全的雲端運算、數位媒體轉型及元宇宙、金融科技 / 數位支付、物聯網 / 5G、電動化 / 自動化、資訊安全、未來工作等，並趁市場震盪時尋找擇優布局機會。