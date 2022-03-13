雲端產業需求升溫 產業鏈股價沾光受惠

疫情推升雲端產業需求，進而拉抬股價表現，其中美股 S&P500、那斯達克指數自俄烏戰爭開打以來，已收復下跌失土，呈現 1.2% 至 1.6% 的正報酬，後市相對看好在 5G 趨勢加持下，包括雲端設備、雲端基礎建設、雲端應用的上中下游產業鏈可望蓬勃發展。

根據統計，包括 Google(GOOG-US)、微軟 (MSFT-US) 等以雲端服務為主的科技龍頭股，同期間股價彈升幅度明顯超越大盤，微軟同期漲幅達近 3% 水準，Google 股價漲幅更超過 4.5%。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示，雲端服務已成為未來的科技產業主要發展趨勢，推升雲端服務相關個股股價近年表現大好，即使近期遇到俄烏戰爭事件影響，不少個股股價下跌後的彈升力道也相較美股大盤強勢，部分個股股價更是在戰爭爆發至今大幅彈升超過兩成。

楊博翔表示，現代人日常生活已與雲端服務密不可分，例如使用者不需購買軟體，只要透過電腦連接伺服器的網路環境，便能進行運算、儲存等作業，從視訊會議、線上購物、遠距教學、訂閱經濟、影音媒體、手遊、叫車服務等，運用範圍無所不在。

楊博翔分析，在網路連線滲透率提高及移動式裝置普及之下，全球每日連網時間持續增長，根據統計，以手機、平板為主的移動裝置每日連網時間，2011 年僅有 32 分鐘，到了 2020 年已增加至 152 分鐘，配合雲端應用加速，電子商務、數位行銷、訂閱經濟與線上媒體等相關商機湧現。

楊博翔說明，雲端存儲與計算優勢滿足新一代的移動裝置新應用，例如 AR、VR、高品質遊戲甚至元宇宙，配合未來全球朝 5G 化發展，具備傳輸速度更快、高頻寬、高密度及低延遲等特性，加上廣設基地台等，更有利雲端服務的快速發展。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，俄羅斯和烏克蘭並非科技的主要消費國，市場趨避環境可能導致歐洲或全球減少科技支出，由於烏克蘭是某些半導體製造所需的關鍵氣體供應國，供應鏈瓶頸可能會對電腦硬體、半導體和網路公司的盈餘和財測展望產生影響。

富蘭克林證券投顧指出，儘管不確定性猶存，但數位化轉型及其相關子主題看到龐大的機會，包括人工智慧、機器學習、雲端運算、數位支付、物聯網、5G 等有機會在市場震盪時尋找擇優布局。