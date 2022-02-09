十餘年磨一劍 物聯智慧以雲端服務攜手產業鏈夥伴創收

從影像連網技術、平台即服務到智慧產業應用，台灣物聯網雲端平台業者–物聯智慧 (6565-TE）化十餘年功夫為一劍，攜手全球知名半導體、物聯網裝置設備、軟體服務廠商與系統整合商共構智慧聯網新世界，以平台力量加速智慧家庭、智慧農牧、智慧車聯網應用的普及，卓越的產品服務能量不僅受到亞洲與北美品牌客戶青睞，更建立長期合作關係。

物聯智慧（TUTK）成立於 2008 年，初創時期以點對點連線技術為基礎，開發具備多種模組功能的雲端平台，如 P2P 連線、影像監控與雲端存儲、訊息推播，以及帳戶與設備管理等，以專業代工、客製化服務協助系統整合商跟品牌客戶提供符合終端使用者需求的影像監控雲端服務，2018 年，推出雲端影像監控服務（VSaaS），2021 年則再進一步開發雲端影像管理系統（Cloud VMS）跟 IoT 設備資訊管理平台（DMP）等，與硬體裝置設備業者一起發展「訂閱服務」商務模式。

物聯智慧總經理郭啟銘指出，看好訂閱服務模式，TUTK 自 2020 年嘗試整合雲端應用與訂閱服務，經過近兩年的產品調校與服務優化，獲得不錯的市場成果，從 2021 年業務營收達到預期成效以及雲端服務的營收占比拉升到 20%，即是最好的驗證。

「TUTK 在 AIoT 產業鏈扮演關鍵搭橋角色，我們透過自身平台的力量，集結物聯網產業鏈上下游夥伴與客戶一同創收，以雲端加值服務帶來的長尾效益坐大市場，目標是在 2025 年將雲端服務的營收占比拉升到 50%。」郭啟銘表示，隨著近兩年中美貿易戰的白熱化，TUTK 成功從消費性安防市場搶進全球專業安防市場，預估將對未來營收帶來不小貢獻。

為活絡 AIoT 產業發展，TUTK 展示從 Edge AI 到 Cloud AI 等跨領域之研發與營運成果，攜手跨業夥伴擴大營收。(圖: 業者提供)

物聯智慧 2022 開年新氣象，訂閱服務與利潤共享雙生並行

無畏疫情衝擊，研究機構 IDC 預測全球物聯網支出將從 2021 年 7543 億美元增長到 2025 年的 1.2 兆美元，年複合成長率高達 11.4%；從區域市場來看，2022 年，美國（25.9%）、西歐（25.2%）與中國（23.4%）是前三大需求市場；以產業別的角度來看，則是零售（14.1%）、保險（14.0%）跟消費性安防（13.8%）三個產業的導入需求最高。

事實上，這也是以影像連網技術聞名國際的物聯智慧在過去 2 年交出亮眼成績單的原因。舉例來說，物聯智慧與北美消費安防領導品牌 Night Owl 的長期合作關係即是從採購純軟體連線方案擴展到採用 VSaaS 服務，讓終端客戶可以透過 Night Owl 的網路攝影機（IP Camera）跟錄影監控主機（DVR）確保家庭安防無虞，同時，用戶可視需求訂閱影像雲端監控方案，以及搭配重要事件訊息推播強化居家安全防護機制。

以物聯智慧與 Night Owl 的合作為例，可以清楚看到物聯網雲端服務的未來趨勢–用戶端的訂閱服務，以及軟硬體商的利潤共享商務模式。品牌商或硬體商賺取的不僅是一次性的硬體銷售費用，還有消費者訂閱的隨選加值雲端服務的分潤費用，真正的實踐軟硬整合銷售模式。

採用物聯智慧的雲端服務的客戶不僅 Night Owl，還包括全球最大嬰幼兒與學前電子學習玩具品牌商 Vtech、日本電信業者 KDDI，以及全球知名的嬰兒監視器與智慧襪子品牌商 Owlet 都是採用物聯智慧雲端服務的長期客戶。

「我們授權連線的全球裝置設備數量已超過 9,000 萬台，即時在線的裝置數量也超過 6,000 萬台，同時，每個月授權裝置數都超過百萬個，龐大的聯網裝置基礎，意謂著產業鏈夥伴都可透過 TUTK 的雲端平台提供加值服務、創造額外收入。」郭啟銘表示，除了聯網裝置品牌業者與物聯智慧成為雲端夥伴之外，包括晶片、電信商、人工智慧軟體、系統整合等跨領域夥伴都積極與物聯智慧洽談可能的合作機制，期望透過相互媒合將雲端服務極大化，使平台營運與雙方營收獲利得以產生綜效。

從 Edge AI 到 Cloud AI，以跨領域合作加速物聯網服務普及

展望 2022 年，物聯智慧將聚焦 Edge AI 到 Cloud AI 的 IoT 設備資訊管理平台、影像雲端影像監控方案（VSaaS）、智慧家庭應用方案、雲端影像管理系統（Cloud VMS），以及智慧酪農解決方案等領域等，攜手跨產業夥伴一同完善、壯大服務能量。

以市場最夯的 Edge AI 到 Cloud AI 影像監控應用為例，物聯智慧除與人工智慧軟體業者合作，提供企業客戶所需的即時影像、物體、動物、人物與情緒辨識與管理服務，還可以視企業客戶需求提供 Edge 端的 AI 影像辨識方案或 Cloud AI 解決方案，例如跟廣達電腦合作的 5G 多鏡頭行車記錄器便是整合 AI 辨識應用與 Cloud VMS 的最佳案例，可以廣泛應用在物流運輸業、車輛租賃服務業、計程車隊、城市公共交通運輸系統等領域，極大化 AI 影像監控的應用範疇與成效。

郭啟銘表示：「從另外一個面向來看，我們不僅能媒合 Edge AI 跟 Cloud AI 業者以創收，也有助於晶片業者加速產品上市時程，以利潤拆分的方式創造晶片商、硬體設備商，甚至是品牌商的額外營收，一同搶佔兆美元市場商機。」也因如此，物聯智慧將持續不斷號召、攜手產業鏈夥伴一同創收，以雲端服務商業模式創造客戶、夥伴與物聯智慧的多贏局面。