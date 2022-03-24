福斯在西班牙蓋車用電池工廠 2026年開始營運

福斯在西班牙蓋車用電池工廠 2026年開始營運 (圖片：AFP)
福斯在西班牙蓋車用電池工廠 2026年開始營運 (圖片：AFP)

德國福斯汽車周三 (23 日) 宣布，將於西班牙東部城市瓦倫西亞 (Valencia) 建設車用電池工廠，預計 2026 年開始生產。包含電動車生產等的總投資額上看 70 億歐元 (新台幣 2205 億元)。

福斯的瓦倫西亞電池工廠，將生產規格統一的最新式電池芯，一整年產能達 40 吉瓦時 (GWh)，大約可供 80 萬輛中小型電動車使用。該工廠預計在 2022 年動工興建，正式運作時可為當地帶來 3000 個工作機會。

福斯旗下西班牙汽車公司 Seat 的生產據點就位在瓦倫西亞，今後也將投資電動車、油電車和電動車零件的生產。不過相關計畫需等待西班牙政府等拍板定案才會實施。

福斯在 2021 年發表小型電動概念車「ID.LIFE」，計劃在 2025 年的時候，以該集團旗下 Seat、Skoda 等品牌名稱在市場上銷售，售價約 2 萬歐元。預料西班牙工廠也將生產該款電動車。

福斯計劃在 2030 年之前，將歐洲當地的車用電池產能提升到 240 吉瓦時。該公司除了在挪威、德國和西班牙之外，也打算在捷克設車用電池工廠。

企業界正積極開發車用電池，由歐洲車廠 Stellantis、德國賓士和法國能源巨擘道達爾 (Total) 等合資的車用電池公司 Automotive Cells Company(ACC) 於週三 (23 日) 宣布，該公司決定於德國、法國之外，也將於義大利南部的特摩里 (Termoli) 建新工廠。

另外美國特斯拉 (TSLA-US) 於本周二 (22 日) 正式展開營運的德國柏林工廠，也打算生產車用電池，預料未來的人才、材料爭奪戰將會相當激烈。

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