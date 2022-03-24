福斯在西班牙蓋車用電池工廠 2026年開始營運

德國福斯汽車周三 (23 日) 宣布，將於西班牙東部城市瓦倫西亞 (Valencia) 建設車用電池工廠，預計 2026 年開始生產。包含電動車生產等的總投資額上看 70 億歐元 (新台幣 2205 億元)。

福斯的瓦倫西亞電池工廠，將生產規格統一的最新式電池芯，一整年產能達 40 吉瓦時 (GWh)，大約可供 80 萬輛中小型電動車使用。該工廠預計在 2022 年動工興建，正式運作時可為當地帶來 3000 個工作機會。

福斯旗下西班牙汽車公司 Seat 的生產據點就位在瓦倫西亞，今後也將投資電動車、油電車和電動車零件的生產。不過相關計畫需等待西班牙政府等拍板定案才會實施。

福斯在 2021 年發表小型電動概念車「ID.LIFE」，計劃在 2025 年的時候，以該集團旗下 Seat、Skoda 等品牌名稱在市場上銷售，售價約 2 萬歐元。預料西班牙工廠也將生產該款電動車。

福斯計劃在 2030 年之前，將歐洲當地的車用電池產能提升到 240 吉瓦時。該公司除了在挪威、德國和西班牙之外，也打算在捷克設車用電池工廠。

企業界正積極開發車用電池，由歐洲車廠 Stellantis、德國賓士和法國能源巨擘道達爾 (Total) 等合資的車用電池公司 Automotive Cells Company(ACC) 於週三 (23 日) 宣布，該公司決定於德國、法國之外，也將於義大利南部的特摩里 (Termoli) 建新工廠。

另外美國特斯拉 (TSLA-US) 於本周二 (22 日) 正式展開營運的德國柏林工廠，也打算生產車用電池，預料未來的人才、材料爭奪戰將會相當激烈。